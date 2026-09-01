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Amor y Sexo

Qué es la September Theory y por qué este mes podría cambiar tu vida romántica

¿Qué tiene septiembre que te hace querer comenzar de nuevo? Te explicamos todo sobre la tendencia September Theory

Septiembre 01, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
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Qué es la September Theory y por qué este mes podría cambiar tu vida romántica

Getty Images

Hay algo curioso en septiembre que te hace querer empezar de cero, como si el mes llegara con la oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva. El aire se siente diferente, las rutinas vuelven a tomar forma y, aunque 2026 comenzó hace meses, la llegada de septiembre tiene ese efecto de segunda oportunidad: ¿cómo queremos vivir los últimos meses del año?

De esta sensación nace la September Theory, una tendencia que se ha vuelto popular en redes sociales y que relaciona la llegada de este mes con nuevos comienzos, cambios personales y, especialmente, movimientos inesperados en nuestra vida romántica.

¿Pero por qué septiembre se ha convertido en el supuesto mes de los reencuentros, los nuevos crushes y las decisiones amorosas? Aquí te contamos todo sobre este trend.

¿Qué es la September Theory?

La September Theory plantea que septiembre puede convertirse en un momento especialmente importante para nuestra vida sentimental. Según esta tendencia, es durante este mes cuando podríamos conocer personas nuevas, reencontrarnos con alguien del pasado, comenzar una relación o incluso decidir que es momento de cerrar una historia que ya no nos hace felices.

El concepto se hizo popular principalmente en TikTok, donde cientos de usuarios comparten experiencias relacionadas con “nuevos comienzos” y cambios positivos que llegan durante esta época del año. Y aunque la teoría tiene un lado romántico que resulta bastante tentador, la idea va más allá de encontrar pareja: se trata de entrar en una nueva etapa y preguntarnos qué queremos para los últimos meses del año.

@nandoperez01

Respuesta a @roberthlugo56Que es la teoría de septiembre? #septiembre #psicologia #reflexion #teoria #quees

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¿Por qué septiembre podría cambiar tu vida romántica?

Tu rutina vuelve a cambiar

Después de las vacaciones de verano, muchas personas regresan a sus actividades habituales y su vida social vuelve a tener cierta estructura. El regreso a clases, la oficina, el gimnasio o las actividades que habías pausado durante el verano también significa volver a coincidir con personas y abrir espacios para conocer a otras nuevas. Puede ser un nuevo compañero de trabajo, alguien que conozcas en una clase o incluso una invitación inesperada que termine llevándote a una persona que no estaba en tus planes.

Estás más abierta a los nuevos comienzos

Septiembre puede sentirse como un reinicio aunque el año lleve varios meses en marcha. Esa sensación puede hacer que te plantees qué quieres conservar, qué quieres cambiar y qué definitivamente quieres dejar atrás. Quizá después de pasar meses intentando que una relación funcionara, este sea el momento en el que finalmente aceptes que terminó. A veces no es que septiembre cambie tu vida amorosa de la noche a la mañana. Simplemente cambia la manera en la que tú estás dispuesta a vivirla.

Podrías reencontrarte con alguien del pasado

Esta es una de las partes más emocionantes de la tendencia. De acuerdo con las experiencias que comparten algunos usuarios, septiembre puede ser el momento en el que determinados amores del pasado vuelven a aparecer. Puede tratarse de alguien con quien tuviste una relación, un crush que desapareció de tu vida o esa persona con la que siempre quedó una conversación pendiente.

Sin embargo, reencontrarte con alguien no significa que tengas que volver con esa persona, sino darle el cierre que necesitabas.

Es posible que conozcas a alguien cuando menos te lo esperes

Dicen que los mejores encuentros son los que no estaban planeados. Quizá aceptes una invitación a la que inicialmente no querías ir, conozcas a alguien a través de tus amigos o termines teniendo una conversación inesperada con una persona que nunca habías considerado de esa manera. Un restaurante, una fiesta, el trabajo, la universidad o incluso un nuevo pasatiempo pueden convertirse en el escenario de un encuentro especial.

¿La September Theory es real?

Aquí viene la parte menos romántica: no existe evidencia científica que demuestre que septiembre sea un mes con mayores probabilidades de enamorarnos, encontrar pareja o recuperar un amor del pasado. La September Theory es simplemente una tendencia de redes sociales que tomó popularidad durante los últimos meses, pero eso no significa que septiembre no pueda convertirse en un punto de inflexión para tu vida amorosa, todo depende de tu actitud y de la disposición que tengas por vivir nuevas experiencias.

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Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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