Suscríbete
Síguenos en:
Amor y Sexo

¿Qué es el sillón tántrico? Así puedes aprovecharlo al máximo con tu pareja

El llamado sillón tántrico se ha convertido en uno de los accesorios más populares para quienes buscan innovar en la intimidad junto a su pareja.

Abril 07, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Qué es el sillón tántrico? Así puedes aprovecharlo al máximo con tu pareja

¿Qué es el sillón tántrico? Así puedes aprovecharlo al máximo con tu pareja

Getty Images

En el mundo de la sexualidad y el placer, muchas parejas buscan innovar y experimentar con nuevas posturas para crear momentos más intensos e inolvidables en la intimidad. Algunas optan por incorporar juguetes sexuales y otros accesorios que ayudan a aumentar la comodidad, la conexión y el disfrute compartido.

El sillón tántrico es uno de los accesorios que ha ganado popularidad entre las parejas, ya que permite mejorar la comodidad durante la intimidad y facilita probar distintas posturas con mayor estabilidad y libertad de movimiento.

Te podría interesar: ¿Por qué los senos pequeños ayudan a tener mayor placer en la cama? Esto dice la ciencia

¿Qué es el sillón tántrico?

Un sillón tántrico es un mueble diseñado para facilitar posturas durante la intimidad, brindando apoyo al cuerpo, promoviendo la relajación y permitiendo explorar con mayor comodidad, según los principios del tantra.

A diferencia de un sillón común, el sillón tántrico tiene una forma curva y ergonómica que permite apoyar el cuerpo en distintos ángulos, facilitando mantener posturas por más tiempo con mayor comodidad y menos tensión física.

¿Cómo usar el sillón tántrico en pareja?

El sillón tántrico puede usarse libremente según la imaginación de la pareja, aprovechando su diseño ergonómico para evitar incomodidades, y si es la primera vez que lo usan, esta guía les ayudará a comenzar a incorporarlo a su intimidad paso a paso:

  • Empiecen con calma: utilicen el sillón para abrazarse, conversar o dar masajes, la idea es crear conexión antes de cualquier otra cosa.
  • Exploren diferentes ángulos: las curvas del sillón permiten probar posiciones cómodas sin forzar el cuerpo.
  • Prioricen la comunicación: comenten qué se siente mejor y ajusten la postura juntos.
  • Enfoque en el ritmo: el sillón facilita movimientos lentos y controlados, ideales para intensificar la experiencia.
  • Combinen con caricias o masajes: su estructura ayuda a sostener el cuerpo mientras uno de los dos se relaja.
¿Cómo usar el sillón tántrico en pareja?

¿Cómo usar el sillón tántrico en pareja?

Getty Images

Incorporar el sillón tántrico en tu vida sexual, puede traer grandes beneficios tanto personales como en pareja, ya que reduce la carga en articulaciones y espalda, mejora la postura corporal y disminuye la fatiga al brindar mayor soporte.

Además, facilita la movilidad, promueve la relajación muscular y favorece una experiencia más cómoda que fortalece la conexión, el romance y la exploración en pareja.

También lee
cosas-que-no-deberian-avergonzarte-durante-el-sexo.jpg
Amor y Sexo
La edad en la que las mujeres tienen el mejor sexo de su vida
¿A qué edad es más probable que tengas las mejores relaciones íntimas de toda tu vida? Esto dicen los expertos...
Septiembre 12, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
Amor y Sexo
El tipo de hombres que atraes de acuerdo a tu edad
Septiembre 12, 2024
Amor y Sexo
Pene de sangre o de carne: ¿cuál da más placer?
Septiembre 12, 2024
Amor y Sexo
¿Qué hace que le atraigas sexualmente a algunas personas y a otras no?
Septiembre 11, 2024

sexualidad
Melisa Velázquez
Te sugerimos
señales-de-que-eres-mala-en-la-cama.jpg
Amor y Sexo
5 Señales de que no eres buena en la cama
Marzo 26, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
squirt
Amor y Sexo
¿A los hombres les gusta que su pareja haga squirting?
Marzo 19, 2025
 · 
María Dávalos
Cuckolding: Hombres que se excitan con la infidelidad de su pareja
Amor y Sexo
¿Cómo hacer que un hombre se excite mucho?
Marzo 26, 2026
 · 
Scarlet Valencia
orgasmo masculino
Amor y Sexo
¿A qué edad los orgasmos son más intensos en los hombres?
Mayo 17, 2025
 · 
María Dávalos