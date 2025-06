¿Qué es el pegging y por qué cada vez más parejas lo practican?

Hablar de sexo en automático conlleva cierta reserva e incluso es un tema rodeado de mucha polemica y escrutinio social. Por lo que no es de sorprender que al escuchar de prácticas nuevas surja curiosidad, dudas e incluso prejuicios. Una de ellas es el pegging, una práctica sexual que muchas parejas están empezando a explorar como forma de salir de lo tradicional y abrirse al placer desde otra perspectiva.

¿Qué es el pegging?

El pegging como tal, es cuando una mujer penetra analmente a su pareja (usualmente un hombre) usando un arnés con dildo. Aunque no es algo nuevo, el pegging ha ganado popularidad en los últimos años ya que se ve como una manera diferente y atrevida de explorar nuevas sensaciones con tu pareja.

Detrás del interés creciente por esta práctica está la estimulación del llamado punto P, es decir, la próstata. Para muchos hombres, tocar esta zona puede traer mucho placer, siempre que se sientan en confianza, con límites claros y que ambos estén abiertos a experimentar algo nuevo.

Es normal tener dudas, sentir nervios o no estar seguros al principio. Pero eso también es parte del proceso. Lo importante es recordar que el pegging no tiene que ver con orientación sexual, sino con el deseo de vivir algo nuevo de manera consensuada. Y aunque no es para todos, para muchas personas ha sido una experiencia empoderadora, divertida y transformadora.