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Amor y Sexo

¿Qué es el “beso húmedo”? La práctica que está rompiendo tabúes y es tendencia según expertos

Conoce el fetiche que describe la excitación o interés erótico relacionado con la saliva y su intercambio con tu pareja.

Abril 23, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Qué es el beso húmedo o fetiche de saliva?

¿Qué es el beso húmedo o fetiche de saliva?

Getty Images

La saliva ha pasado rápidamente de ser un elemento considerado excitante a algo cada vez más normalizado en la cultura digital, y hay muchos ejemplos virales de ello, memes y referencias en redes que han impulsado esta tendencia, haciendo que muchas personas hablen abiertamente del tema.

Este interés creciente ha dado lugar a que los fetiches relacionados con la saliva ganen visibilidad y popularidad: “Cualquiera que se excite con la idea de que la saliva sea erótica puede alegar que tiene una fetiche por la saliva”, dice Heather Shannon, terapeuta sexual.

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¿Qué es el beso húmedo o fetiche de saliva?

De acuerdo con expertos en sexualidad, este fetiche por la saliva puede manifestarse de formas muy variadas, y en su expresión más cotidiana, puede incluir besos intensos y húmedos o el disfrute del intercambio de saliva durante la intimidad.

En otros casos, se vuelve más explícito al incorporar la saliva como elemento central dentro del juego erótico, donde la pareja puede sentirse excitada al escupir dentro, sobre o por otra persona.

Sin embargo, especialistas señalan que no se trata necesariamente de una práctica extrema, ya que muchas personas participan en dinámicas relacionadas sin etiquetarlas como tal, ya que el intercambio de saliva puede percibirse como una forma de conexión íntima y cercana.

¿Qué es el beso húmedo o fetiche de saliva?

¿Qué es el beso húmedo o fetiche de saliva?

Getty Images

¿Por qué la saliva se ha convertido en un fetiche cada vez más atractivo?

Más allá de lo físico, el fetiche de saliva también puede tener un componente emocional o simbólico, pues para algunas personas, implica confianza, vulnerabilidad o incluso dinámicas de poder dentro de la relación, especialmente cuando se combina con otros intereses como el juego de dominación y sumisión .

Sin embargo, los especialistas subrayan que, como cualquier práctica sexual, no es universal ni necesaria para todas las parejas, cada persona tiene límites y preferencias distintas.

Antes de practicarlo con tu pareja, ss clave hablar sobre deseos, límites y expectativas para evitar malentendidos, además se deben considerar riesgos de salud, ya que la saliva puede transmitir infecciones, por lo que la higiene y el cuidado son fundamentales.

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