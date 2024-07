¿La elasticidad vaginal, el hímen y otros signos físicos pueden revelar detalles de tu vida sexual? Aquí te lo decimos...

Uno de los más grandes miedos de la mujeres a la hora de ir al ginecólogo, sobre todo cuando es la primera vez, es revelar el número de parejas sexuales que ha tenido. Esto resulta ser incómodo para muchas pacientes debido a que se trata de un dato muy íntimo, y aunque lo ideal es revelar la cifra al especialista médico, algunas mujeres optan por omitir o modificar el número.

Por lo mismo, existe una duda común que causa inquietud entre algunas mujeres que visitan de forma regular al ginecólogo, y es ¿se puede saber cuántas parejas sexuales has tenido aunque no se lo digas?

¿Puede saber un ginécologo cuántas parejas sexuales has tenido por medio de un chequeo rutinario?

La respuesta es no. Un ginecólogo no puede saber cuántas parejas sexuales has tenido con tan solo hacerte un examen físico. Aunque anteriormente se creía que el estado del hímen podía revelar si una mujer mantenía intacta su virginidad o no, es falso que se pueda determinar información verídica al respecto. Por otro lado, la elasticidad vaginal y otros signos físicos tampoco dan a conocer el estilo de vida sexual que lleva una mujer.

Finalmente, se tiene la falsa creencia de que con el papanicolau se puede saber el número de parejas sexuales que una mujer ha tenido, pero este examen sólo determina el estado de salud del útero. Nadie más que tú sabrá el número de parejas sexuales que has tenido a lo largo de tu vida, a menos que decidas proporcionarle esta información a tu ginecólogo, que es lo más recomendable, pues recibirás la atención médica adecuada, sobre todo en lo que respecta a tu salud reproductiva y a la prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual.