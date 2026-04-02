¿Por qué tener relaciones después de una pelea es tan adictivo?

Todas hemos pasado por ahí: te estás diciendo de todo, juras que no lo quieres volver a ver y, cinco minutos después, están rompiendo el récord de intensidad en el colchón. No, no estás loca ni eres una “tóxica” sin remedio. Tu cerebro acaba de sufrir un secuestro hormonal que convirtió tu furia en combustible erótico. Hoy te explico por qué el “sexo de reconciliación” se siente como una droga y cómo disfrutarlo sin que se vuelva el único pegamento de tu relación.

Más allá de una relación tóxica

El pico de la excitación transferida. Según el psicólogo Dolf Zillmann, el cuerpo no distingue fácilmente entre la activación por enojo y la activación por deseo. El corazón late rápido y la sangre fluye; solo necesitas un “clic” para cambiar el odio por placer.

Según el psicólogo Dolf Zillmann, el cuerpo no distingue fácilmente entre la activación por enojo y la activación por deseo. El corazón late rápido y la sangre fluye; solo necesitas un “clic” para cambiar el odio por placer. Tormenta de dopamina y adrenalina. Durante una pelea, liberas adrenalina (supervivencia). El sexo posterior libera dopamina y oxitocina, creando un contraste tan fuerte que el cerebro lo registra como un placer “extremo”.

Durante una pelea, liberas adrenalina (supervivencia). El sexo posterior libera dopamina y oxitocina, creando un contraste tan fuerte que el cerebro lo registra como un placer “extremo”. Vulnerabilidad aguda. La Dra. Sue Johnson, experta en terapia de pareja, afirma que el miedo a la pérdida tras un conflicto dispara un instinto de “reconexión urgente”. El sexo es la forma más rápida de decir “aquí sigo”.

La Dra. Sue Johnson, experta en terapia de pareja, afirma que el miedo a la pérdida tras un conflicto dispara un instinto de “reconexión urgente”. El sexo es la forma más rápida de decir “aquí sigo”. La trampa del refuerzo negativo. Si solo tienen buen sexo cuando pelean, están entrenando al cerebro para buscar el conflicto solo por la recompensa final.

El miedo a la pérdida tras un conflicto dispara un instinto de “reconexión urgente”. Getty Images

Cosmo Tip

Si el sexo de reconciliación es “demasiado” bueno, revisa si hay temas que no estás hablando por miedo a romper esa burbuja de placer.