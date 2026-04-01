Por qué tener orgasmos es mejor que cualquier suero de retinol para tu piel

Guarda el frasco de retinol por un segundo y pon atención: el mejor facial del mundo no viene en crema, viene en oleadas de placer. Si alguna vez te has mirado al espejo después de un encuentro épico y has pensado “wow, qué bien me veo”, no es solo el sudor sexy. Tu sistema acaba de lanzar una bomba de belleza directa a tus células. Hoy vamos a hablar de por qué el placer es el paso más importante de tu skincare y cómo tu vida sexual está salvando tu juventud.

Inyección de estrógenos. El orgasmo eleva los niveles de estrógeno, lo que incrementa la producción de colágeno y ácido hialurónico natural. La sexóloga Dra. Beverly Whipple afirma que esto mantiene la piel más gruesa y elástica.

El orgasmo eleva los niveles de estrógeno, lo que incrementa la producción de colágeno y ácido hialurónico natural. La sexóloga Dra. Beverly Whipple afirma que esto mantiene la piel más gruesa y elástica. Desintoxicación por sudor. Durante el sexo, los poros se dilatan y el sudor ayuda a eliminar toxinas y residuos ambientales, actuando como un peeling natural suave.

Durante el sexo, los poros se dilatan y el sudor ayuda a eliminar toxinas y residuos ambientales, actuando como un natural suave. Microcirculación extrema. El aumento del ritmo cardíaco lleva sangre oxigenada a los capilares más pequeños de la cara. El resultado es el famoso “sex glow” que dura hasta 24 horas.

El aumento del ritmo cardíaco lleva sangre oxigenada a los capilares más pequeños de la cara. El resultado es el famoso “sex glow” que dura hasta 24 horas. Reducción de radicales libres. Al bajar los niveles de estrés mediante el placer, disminuyes la oxidación celular. Menos estrés = menos arrugas de expresión.

El mejor facial del mundo no viene en crema, viene en oleadas de placer. Getty images

Cosmo Tip

No necesitas pareja para este beneficio. Tu vibrador favorito es igual de efectivo para tu rutina de belleza que cualquier otra persona.