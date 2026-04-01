Por qué tener orgasmos es mejor que cualquier suero de retinol para tu piel

Guarda el frasco de retinol por un segundo y pon atención: el mejor facial del mundo no viene en crema, viene en oleadas de placer. Si alguna vez te has mirado al espejo después de un encuentro épico y has pensado “wow, qué bien me veo”, no es solo el sudor sexy. Tu sistema acaba de lanzar una bomba de belleza directa a tus células. Hoy vamos a hablar de por qué el placer es el paso más importante de tu skincare y cómo tu vida sexual está salvando tu juventud.
- Inyección de estrógenos. El orgasmo eleva los niveles de estrógeno, lo que incrementa la producción de colágeno y ácido hialurónico natural. La sexóloga Dra. Beverly Whipple afirma que esto mantiene la piel más gruesa y elástica.
- Desintoxicación por sudor. Durante el sexo, los poros se dilatan y el sudor ayuda a eliminar toxinas y residuos ambientales, actuando como un peeling natural suave.
- Microcirculación extrema. El aumento del ritmo cardíaco lleva sangre oxigenada a los capilares más pequeños de la cara. El resultado es el famoso “sex glow” que dura hasta 24 horas.
- Reducción de radicales libres. Al bajar los niveles de estrés mediante el placer, disminuyes la oxidación celular. Menos estrés = menos arrugas de expresión.
Cosmo Tip
No necesitas pareja para este beneficio. Tu vibrador favorito es igual de efectivo para tu rutina de belleza que cualquier otra persona.
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