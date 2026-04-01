Suscríbete
Síguenos en:
Amor y Sexo

Por qué tener orgasmos es mejor que cualquier suero de retinol para tu piel

¿Quieres la piel perfecta? El placer es la respuesta. Descubre la cascada hormonal del orgasmo que limpia tus poros y retrasa las arrugas.

Abril 01, 2026 • 
Scarlet Valencia
Técnica del nueve, el método para disfrutar orgasmos más intensos y placenteros

Por qué tener orgasmos es mejor que cualquier suero de retinol para tu piel

Getty Images

Guarda el frasco de retinol por un segundo y pon atención: el mejor facial del mundo no viene en crema, viene en oleadas de placer. Si alguna vez te has mirado al espejo después de un encuentro épico y has pensado “wow, qué bien me veo”, no es solo el sudor sexy. Tu sistema acaba de lanzar una bomba de belleza directa a tus células. Hoy vamos a hablar de por qué el placer es el paso más importante de tu skincare y cómo tu vida sexual está salvando tu juventud.

  • Inyección de estrógenos. El orgasmo eleva los niveles de estrógeno, lo que incrementa la producción de colágeno y ácido hialurónico natural. La sexóloga Dra. Beverly Whipple afirma que esto mantiene la piel más gruesa y elástica.
  • Desintoxicación por sudor. Durante el sexo, los poros se dilatan y el sudor ayuda a eliminar toxinas y residuos ambientales, actuando como un peeling natural suave.
  • Microcirculación extrema. El aumento del ritmo cardíaco lleva sangre oxigenada a los capilares más pequeños de la cara. El resultado es el famoso “sex glow” que dura hasta 24 horas.
  • Reducción de radicales libres. Al bajar los niveles de estrés mediante el placer, disminuyes la oxidación celular. Menos estrés = menos arrugas de expresión.
Sexo rejuvenecedor estos son los beneficios de los orgasmos sobre la piel.jpg

El mejor facial del mundo no viene en crema, viene en oleadas de placer.

Getty images

Cosmo Tip

No necesitas pareja para este beneficio. Tu vibrador favorito es igual de efectivo para tu rutina de belleza que cualquier otra persona.

Continua leyendo...
Cómo saber si has tenido un orgasmo
Amor y Sexo
Orgasmos para novatas: ¿cómo saber si eso que sientes es llegar al clímax?
Mayo 21, 2022
 · 
Fernanda López
orgasmos rapidos
Amor y Sexo
6 tips para tener orgasmos más rápido
Agosto 17, 2018
 · 
Cosmopolitan
orgasmos multiples
Amor y Sexo
¿Qué son los orgasmos múltiples y cómo tenerlos?
Febrero 01, 2019
 · 
Cosmopolitan
Mujer tomando una ucha
Amor y Sexo
¿Cómo lograr un “squirt” en la ducha?
Marzo 16, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Squirt: mitos y realidades de la eyaculación femenina
Amor y Sexo
Squirt: mitos y realidades de la eyaculación femenina
Diciembre 31, 2021
 · 
Andrés Olascoaga

orgasmo femenino retinol razones para tener sexo
Scarlet Valencia
Te sugerimos
duchas anales
Amor y Sexo
¿Qué significa que un hombre te pida anal?
Abril 02, 2026
 · 
Scarlet Valencia
como-lograr-que-los-hombres-giman-durante-el-sexo.jpg
Amor y Sexo
La fórmula secreta para hacer gemir a un hombre durante el sexo
Febrero 10, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
Las señalas durante un encuentro íntimo de que un hombre se desenamoro de ti
Amor y Sexo
Las señalas durante un encuentro íntimo de que un hombre se desenamoro de ti
Febrero 10, 2025
 · 
María Dávalos
3 cosas que enloquecen a los hombres en la cama y les da pena admitir
Amor y Sexo
3 cosas que enloquecen a los hombres en la cama y les da pena admitir
Diciembre 16, 2024
 · 
María Dávalos