¿Por qué no puedes olvidar a tu “casi algo”? El efecto Zeigarnik lo explica

Empiezas a conectar con alguien y, cuando todo parecía ir bien, esa persona se aleja o desaparece sin explicación, y aunque nunca hubo una relación formal ni promesas claras, te quedas enganchada durante semanas o meses, sin poder soltarlo.

Esta situación te lleva a cuestionarte por qué sigues afectada por algo que, en teoría, “nunca fue nada”; sin embargo, si tiene una explicación psicológica del por qué es tan difícil olvidar a un “casi algo”, y tiene que ver con el efecto Zeigarnik.

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¿Qué es el efecto Zeigarnik y qué tiene qué ver con tu “casi algo”?

Lo que sientes tiene explicación en el efecto Zeigarnik, un fenómeno descubierto por la psicóloga Bluma Zeigarnik, que señala que recordamos más lo inconcluso que lo que tuvo un final, y en el ámbito romántico, se refleja en vínculos que no se consolidan y quedan como constantes “¿y si…?”, lo que explica por qué son tan difíciles de soltar.

Olvidar a un “casi algo” puede ser más difícil que superar a un ex por tres razones: la falta de cierre emocional, la necesidad de hablar y entender lo ocurrido (que no siempre se cumple) y la inversión de tiempo mental.

Este último factor pesa más, ya que lleva a imaginar escenarios que nunca pasaron, idealizando a la persona y distorsionando la realidad, reviviendo los pequeños momentos que llegaron a pasar juntos.

¿Por qué no puedes olvidar a tu “casi algo”? Getty Images

¿Cómo superar a tu “casi algo”?

Pilar Conde, psicóloga y directora técnica de Clínicas Origen, sugiere cuatro claves para borrar de tu mente a tu ‘casi algo’.

Autocontrol: “Elabora tu propio ritual de despedida sin que sea necesario hablarlo con la otra parte. Y evita el contacto con alguien que no te da tu lugar”, aconseja la experta.

En las redes: “El impulso te llevará a querer saber de esa persona. Intenta hacer ‘unfollow’ o silenciarla; es mejor que no recibas información sobre su vida”, añade.

Por WhatsApp: “Hay que marcar límites. Si te manda mensajes aleatorios, lo mejor es confrontar y proponer el cierre definitivo de la relación”.

Tú, contigo: “El autocuidado es esencial. Las amistades, el ocio y mantener la salud mental y física te ayudarán. El paso del tiempo hará el resto”, concluye la psicóloga.

¿Cómo evitar caer de nuevo con un “casi algo”?

Aunque cueste, es posible romper el patrón: entender que si alguien fue un “casi algo” es por una razón y que, si no está en el mismo punto que tú, lo mejor es soltar. La psicología respalda este proceso y sugiere vivirlo con más conciencia y claridad, confiando en que eres más fuerte de lo que crees.