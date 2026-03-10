Suscríbete
Amor y Sexo

¿Por qué los hombres se duermen primero después de la intimidad?

Analizamos la cascada de hormonas que causan sueño y por qué es una señal de satisfacción

Marzo 10, 2026 • 
Scarlet Valencia
pareja recostada en la cama y el hombre dormido

Getty Images

El sueño después de la intimidad o post coital, es causado por la liberación de prolactina y oxitocina inmediatamente después del orgasmo. Estas hormonas envían señales de relajación extrema al cerebro, desactivando la zona encargada del pensamiento lógico y reduciendo el cortisol, o estrés. En los hombres, la liberación de prolactina es mayor, lo que explica por qué suelen quedarse dormidos antes que las mujeres.

¿Por qué llega el sueño “repentino”?

Prolactina

Es el “sedante” natural por excelencia. Tras el orgasmo, el cuerpo la libera para indicar que el ciclo de respuesta sexual ha terminado, induciendo una pesadez placentera en los párpados. Según un estudio de la Universidad de Ámsterdam, los hombres liberan hasta cuatro veces más prolactina que las mujeres tras la eyaculación, lo que explica científicamente por qué ellos caen en un “sueño profundo” casi instantáneo.

El efecto “vínculo”

sexo-sin-penetracion-mujeres.jpg

Freepik

En las mujeres, la oxitocina fomenta el deseo de cercanía y mimos. Al bajar el estrés, el ritmo cardíaco se ralentiza y los músculos entran en un estado de relajación total, lo que el cerebro interpreta como el ambiente perfecto para iniciar el ciclo del sueño.

La desactivación del pensamiento lógico

El neurocientífico Gert Holstege demostró que, durante el orgasmo, la corteza prefrontal, o sea, la parte del cerebro encargada del razonamiento, la toma de decisiones y la vigilancia simplemente se “apaga”. Sin esta “vigilancia” activa, el cerebro cae sin resistencia en la primera fase del sueño REM.

“El sueño post-coital no es una señal de desinterés, es una señal de satisfacción fisiológica. Cuando el cuerpo alcanza un pico de placer tan alto, el gasto energético del sistema nervioso es tan intenso que el sueño actúa como un mecanismo de restauración necesario”, menciona Laurie Mintz, psicóloga y autora de Becoming Cliterate.

Así que si tu date, ligue o pareja se quedó súper dormido después del encuentro, no te culpes ni te sientas mal; al contrario, siéntete tranquila porque básicamente su cerebro le dijo a su cuerpo “ el día ha sido exitoso y es seguro cerrar los ojos”.

Scarlet Valencia
