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Amor y Sexo

¿Por qué los hombres inteligentes son mejores novios? La ciencia revela qué hacen diferente

Aunque la inteligencia está relacionada con el éxito académico y profesional, la ciencia asegura que también juega un rol importante en el amor.

Septiembre 30, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Por qué los hombres inteligentes son mejores novios?

¿Por qué los hombres inteligentes son mejores novios?

Getty Images

¿Qué relación existe entre la inteligencia y una buena relación de pareja? De acuerdo con un nuevo estudio, ambos factores pueden estar estrechamente vinculados y favorecer vínculos más sanos, estables y duraderos.

Aunque para muchos la inteligencia puede parecer lo menos atractivo de una persona o lo menos romántico, se ha demostrado que los novios más inteligentes son los más constantes y tienen más probabilidades de construir mejores relaciones.

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¿Por qué los hombres inteligentes son mejores novios?

Un estudio de la Universidad de Oakland, realizado con 202 hombres heterosexuales en relaciones de al menos seis meses, encontró que quienes obtuvieron mejores resultados en determinadas pruebas de inteligencia tendían a mostrar mayor compromiso y relaciones más saludables.

Además, presentaban menos conductas tóxicas como celos, insultos, comportamientos de control hacia sus parejas y menos rasgos psicóticos.

Pero eso no es todo, pues aunque la investigación no midió directamente la infidelidad, los resultados sugieren una posible relación entre ciertas capacidades cognitivas y un perfil más favorable para la estabilidad y fidelidad en pareja.

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¿Por qué los hombres inteligentes son mejores novios?

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La inteligencia emocional también cuenta

Cuando se habla de hombres inteligentes no sólo se refiere al intelecto, también se tomó en cuenta la inteligencia emocional, que puede ser aún más relevante para tener relaciones amorosas más exitosas.

Esta habilidad implica reconocer y gestionar las propias emociones, comprender lo que siente la otra persona y responder de manera adecuada, y en una relación, puede facilitar una comunicación más sana, ayudar a escuchar antes de reaccionar y expresar lo que se siente sin convertir cada desacuerdo en una discusión.

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