¿Por qué las mujeres heterosexuales prefieren el “cine para adultos” entre chicas?

Entras a tu sitio favorito, buscas y... ¡sorpresa! No estás buscando hombres. Si eres una mujer que se identifica como 100% heterosexual pero te sientes más atraída por el nopor lésbico, no estás sola. De hecho, eres la mayoría. ¿Qué dice esto de tu sexualidad? Probablemente menos de lo que crees y más sobre cómo funciona tu cerebro.

Estética, atención y empatía sexual

Ahora sí; según una investigación de la Universidad de Essex, la respuesta sexual femenina es mucho más “fluida” y menos visualmente rígida que la masculina.

La estética del placer

A diferencia del nopor convencional (enfocado en el placer del hombre), el nopor lésbico suele centrarse en el juego previo, la suavidad y el placer femenino. Esto hace que sea más fácil de procesar para el cerebro de una mujer.

Neuronas espejo

Al ver a dos mujeres, tus neuronas espejo se activan con más fuerza. Te es más fácil “sentir” lo que la otra persona está sintiendo porque su anatomía es igual a la tuya.

Adiós a la agresión

Muchas mujeres prefieren este género porque evita las dinámicas de poder o la agresividad que a veces abunda en el nopor hetero, permitiendo una excitación basada en la sensualidad.

Ver nopor entre mujeres no cambia tu etiqueta, solo confirma que aprecias el buen placer. ¡Disfruta sin culpas!

Cosmo datos curiosos

1. Según reportes de tendencias de los sitios de contenido para adultos más grandes del mundo, como Pornhub en su informe anual, las mujeres tienen un 75% más de probabilidades de buscar contenido lésbico que los hombres.

2. No solo es normal, sino que es una de las tendencias más consistentes en la conducta sexual femenina a nivel global. Para muchas mujeres heterosexuales, el contenido entre mujeres no es una cuestión de “orientación”, sino de estética y calidad del placer. ¿Cómo te quedó el ojo, eh?