Suscríbete
Síguenos en:
Amor y Sexo

Por qué la seguridad de un hombre es más grande que cualquier medida anatómica

La ciencia dice que la “energía de seguridad” hackea el cerebro femenino mucho más rápido que cualquier medida física.

Abril 10, 2026 • 
Scarlet Valencia
pareja en plano medio con luz cálida mirándose fijamente a los ojos

Por qué la seguridad de un hombre es más grande que cualquier medida anatómica

Getty Images

Seamos realistas: todas hemos estado con un “Adonis” que en la cama tenía la personalidad de un cartón mojado. El problema es que nos vendieron que el placer depende de centímetros o bíceps, cuando el verdadero motor del orgasmo femenino está en el cerebro. No hay nada, absolutamente nada, que moje más que un hombre que sabe exactamente quién es y qué hacer contigo. Hoy vamos a analizar por qué la confianza es el juguete sexual que él no sabía que tenía.

La sexóloga clínica Dra. Emily Nagoski, autora de Come As You Are, explica que el deseo femenino funciona bajo un modelo de “excitación-inhibición”. Un hombre con una seguridad sólida actúa como un “acelerador” biológico porque elimina la ansiedad del ambiente. Cuando un hombre no está preocupado por su desempeño o su físico, proyecta una presencia dominante y relajada que permite que la mujer se sienta segura para explorar su propia vulnerabilidad.

La psicología del placer afirma que la seguridad cognitiva, es decir, saber que él tiene el control de la situación pero respeta tus límites, dispara los niveles de dopamina y oxitocina. Un hombre seguro mantiene el contacto visual, sabe usar el silencio y no teme a la comunicación sucia o tierna. Esa “energía de alto valor” es lo que hace que una penetración o una caricia se sienta 10 veces más intensa; no es la anatomía, es la intención detrás del movimiento lo que resetea tu sistema nervioso.

Te puede interesar: ¿Qué es una “Mujer de Alto Valor”?

hombre besando a mujer

Un hombre con una seguridad sólida actúa como un “acelerador” biológico.

Getty Images

Dato Cosmo

Se llama “Dominancia No Coercitiva": Es la capacidad de liderar en la intimidad sin forzar, algo que solo los hombres con una autoestima inquebrantable logran. ¡Eso es lo que realmente nos hace vibrar! El placer es una cuestión de actitud, no de inventario.

Te interesa leer...
Qué piensan los hombres sobre encontrar al 'amor de su vida'
¿Qué piensan los hombres sobre encontrar al ‘amor de su vida’?
3 Secretos que ellos nunca confesarán
3 Secretos que ellos nunca confesarán
juegos sexuales
6 Cosas que piensan los hombres durante el sexo (y no te las dicen)
18 Cosas que piensan los chicos cuando te conquistan
18 cosas que piensan los chicos cuando te conquistan
que-piensan-los-hombres-despues-de-tener-sexo.jpg
Las 5 cosas que piensa un hombre después de tener sexo contigo
Lo que ellos piensan de sus amigas
Lo que ellos piensan de sus amigas
que-piensa-un-hombre-cuando-no-lo-buscas-depues-de-tener-intimidad.jpg
Esto es lo que piensa un hombre cuando no lo buscas después de tener intimidad

Scarlet Valencia
Te sugerimos
por-que-los-hombres-dan-nalgadas-surante-el-sexo.jpg
Amor y Sexo
¿Qué significa que un hombre te dé nalgadas durante la intimidad? Ellos responden
Mayo 07, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
como-es-la-mirada-de-un-hombre-enamorado.jpg
Amor y Sexo
5 Frases que un hombre necesita escuchar para obsesionarse contigo
Abril 07, 2026
 · 
Scarlet Valencia
actividades-que-detonan-hormona-enamoramiento-de-los-hombres.jpg
Amor y Sexo
Actividades que detonan la hormona del enamoramiento de los hombres
Diciembre 13, 2023
 · 
Gabriela Velasco Ceja
Mujer con mirada empoderada y sugerente, envuelta en sábanas de seda, luz de luna
Amor y Sexo
5 señales de que eres UNA DIOSA en la cama y no lo sabías
Abril 07, 2026
 · 
Scarlet Valencia