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Amor y Sexo

Por qué irte de vacaciones sola es la mejor terapia y cómo atraer hombres de calidad en el camino

¿Corazón roto? Haz la maleta. Descubre por qué la autonomía de un viaje sola te vuelve irresistible y cómo manifestar conexiones de calidad.

Marzo 31, 2026 • 
Scarlet Valencia
mujer leyendo libro en playa / mujer viajando sola

Por qué irte de vacaciones sola es la mejor terapia y cómo atraer hombres de calidad en el camino.

Getty Images

Deja de llorar sobre la almohada y mejor empieza a empacar el bikini más espectacular que tengas. No hay mejor forma de decirle al universo, y a tu ex, que ya no te importa, que tomándote un Aperol Spritz frente al mar... sola y fabulosa. Viajar sola no es para “encontrarte”, es para recordar quién eres cuando nadie te está limitando. Hoy te enseño por qué tu soltería es tu mejor pasaporte y cómo convertirte en un imán de hombres que sí valen la pena mientras exploras el mundo.

La psicología de la autonomía

Según el Dr. Michael Brein, psicólogo de viajes, enfrentarte a lo desconocido sola dispara tu autoconfianza y resiliencia. Una mujer segura de sí misma emite una frecuencia vibracional mucho más alta.

El “efecto protagonista”

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Al no ir con amigas, te vuelves más accesible. Los hombres de calidad se sienten atraídos por la valentía de una mujer que disfruta su propia compañía; proyectas independencia, no necesidad.

Cómo atraer “calidad”

Olvida las apps de ligue en el viaje. Ve a museos, clubes de playa de lujo o clases de cocina local. Frecuenta los lugares donde el tipo de hombre que buscas pasaría su tiempo.

El lenguaje corporal: El contacto visual

Según la experta en comunicación Patti Wood, una mujer sola que mantiene la mirada y sonríe ligeramente comunica que es dueña de su entorno. Esto es un afrodisíaco para los hombres con alta autoestima.

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Viajar sola no es para “encontrarte”, es para recordar quién eres cuando nadie te está limitando.

Getty Images

Cosmo Tip

Siempre dile al staff del hotel que viajas sola pero que “esperas a un amigo”. Seguridad primero, glamour siempre. El mundo es demasiado grande para que te quedes llorando en un cuarto pequeño. ¡Sal a conquistarlo! Porque la mujer que se atreve a viajar sola, se atreve a todo.

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Scarlet Valencia
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