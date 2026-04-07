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Amor y Sexo

¿Por qué el mundo parece tener tanto miedo al placer femenino?

¿Te sientes juzgada por disfrutar? Analizamos la censura sistémica al deseo de las mujeres y cómo reclamar tu derecho al placer sin culpas.

Abril 06, 2026 • 
Scarlet Valencia
¿Cómo se siente el orgasmo femenino?

¿Por qué el mundo parece tener tanto miedo al placer femenino?

Getty Images

Si el placer femenino fuera un deporte, ya nos hubieran quitado el presupuesto. Todavía en 2026, una mujer que sabe lo que le gusta y lo pide sin rodeos es etiquetada como “demasiado”, mientras que la falta de orgasmos se acepta como algo “normal”. El miedo al placer femenino no es por puritanismo, es porque una mujer satisfecha es una mujer que no se deja manipular. Hoy vamos a romper el silencio y a entender por qué tu clímax es la revolución más grande que puedes liderar.

  • La brecha del orgasmo. Según la socióloga Dra. Elizabeth Armstrong, en encuentros heterosexuales, los hombres alcanzan el clímax el 95% de las veces, frente al 65% de las mujeres. Esta diferencia no es biológica, es cultural.
  • El control del deseo. Históricamente, la sexualidad femenina se ha ligado únicamente a la reproducción. La psicóloga Dra. Leonore Tiefer afirma que medicalizar o ignorar el placer de la mujer es una forma de control social.
  • Anatomía invisibilizada. Increíblemente, el mapa completo del clítoris no se incluyó en los libros de medicina hasta 1998, gracias a la Dra. Helen O’Connell. Si no se nombra, no existe; si no existe, no se atiende.
  • Consumo vs. Empoderamiento. La industria del porno convencional a menudo ignora la respuesta erótica femenina real, creando expectativas falsas que nos hacen sentir que “algo está mal” con nosotras.
  • Placer como salud. La OMS ya reconoce la salud sexual como un derecho. Tener orgasmos reduce el cortisol, mejora el sueño y fortalece el sistema inmune. No es un lujo, es bienestar.
orgasmo vaginal

El miedo al placer femenino no es por puritanismo, es porque una mujer satisfecha es una mujer que no se deja manipular.

Dato Cosmo

El clítoris es el único órgano del cuerpo humano cuya única y exclusiva función es dar placer. ¡Tiene más de 8,000 terminaciones nerviosas destinadas solo a hacerte sentir increíble!

Deja de pedir permiso para disfrutar y empieza a exigir lo que te corresponde, porque una mujer que abraza su placer es una mujer que nadie puede apagar.

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