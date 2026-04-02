¿Por qué algunas parejas se parecen tanto físicamente? La ciencia tiene la respuesta a este curioso fenómeno

De acuerdo con la ciencia, las parejas más felices y afines, terminan pareciéndose físicamente, y es que de acuerdo con la psicología y la biología evolutiva, las personas tienden a sentirse más atraídas por quienes comparten rasgos similares.

Es decir, los rasgos físicos que resultan similares, generan familiaridad y seguridad, ya que el cerebro asocia lo conocido con la confianza, lo que ayuda a establecer relaciones más estables, duraderas y auténticas.

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¿Por qué las parejas más felices se parecen físicamente según la ciencia?

Un estudio de la Universidad de Michigan señala que las parejas que llevan muchos años juntas tienden a parecerse más físicamente que al inicio de la relación, debido a una combinación de factores compartidos con el tiempo.

Expresión emocional compartida

Las parejas que conviven mucho tiempo tienden a imitar inconscientemente gestos y microexpresiones, lo que con los años genera patrones musculares similares en el rostro.

Estilo de vida y hábitos similares

Compartir hábitos diarios, como dormir, reír o comer de forma similar, puede hacer que la piel, el cuerpo y las líneas de expresión evolucionen de manera parecida.

Emociones compartidas

Cuando la pareja comparte experiencias y emociones, su estado emocional se sincroniza y, con el tiempo, esto se refleja en la postura, la mirada y la forma de sonreír.

Comparten energía

El parecido entre algunas parejas también se explica por el “acoplamiento emocional”: al amarse y convivir, sincronizan su ritmo cardíaco, tono de voz y lenguaje corporal, y con el tiempo, esta conexión se vuelve visible y sus gestos, miradas y expresiones comienzan a reflejarse mutuamente.

¿Por qué las parejas más felices se parecen físicamente según la ciencia? Getty Images

¿Qué significa que te parezcas físicamente a tu pareja?

Parecerse a la pareja también puede reflejar una identidad compartida: al convivir, se adoptan gestos, hábitos y formas de ver el mundo del otro, y estas similitudes nacen en lo emocional y terminan haciéndose visibles en lo físico, mostrando la armonía entre ambos.

Así, el amor duradero no solo une emociones, también deja huellas visibles que reflejan la historia compartida.