¿No has tenido sexo en mucho tiempo? ¡Podría ser una buena señal!

Tener un “período seco” o pasar por un período prolongado sin tener relaciones sexuales (generalmente meses o años) a menudo se considera algo negativo y no deseado, y algo para escapar lo antes posible. Las películas y los programas de televisión que mientras a personas que intentan desesperadamente “echar un polvo” pintan una imagen de un período de sequía o sequía sexual como una experiencia frustrante y no como algo que la gente elige. Mientras tanto, hay todo tipo de mitos de miedo que rodean lo que le sucede al cuerpo si no tiene relaciones sexuales durante unos meses, como que las vaginas se sequen y los pisos pélvicos se desintegren (es un mito falso, btw).

Sin embargo, aunque tener relaciones sexuales es obviamente genial, eso no quiere decir que la gente lo quiera todo el tiempo. Muchas personas eligen tener un descanso del sexo por varias razones, ya sea que hayan salido recientemente de una relación o simplemente quieran un descanso, o si han identificado su propia relación no saludable con el sexo o si necesitan espacio para concentrarse en su salud mental.

Para Cassandra*, identificar su propia relación tóxica con el sexo fue un gran factor en su decisión de tomar un descanso. A los 21 años, decidió tener un período de sequía de seis meses, aunque dice que habría durado más si no hubiera sido por una conexión nocturna espontánea. “Me di cuenta de que había estado usando hombres para sentirme validada, y también encontré el sexo realmente doloroso, así que dejé de hacerlo y fui a terapia”, explicó. “El terapeuta me dijo que todo se debía a mis propias inseguridades y baja autoestima, lo que me estaba haciendo tensar tanto durante el sexo que la penetración se volvió dolorosa”.

“Tomarme un tiempo sin relaciones sexuales me permitió trabajar en mi autoestima y en amarme a mí misma antes de que alguien más me amara (¡el viejo cliché es cierto!). También me ayudó a darme cuenta de que los chicos que había estado viendo no eran los correctos. Comencé a agradecer mi cuerpo. Si soy honesta, todavía estoy evitando el sexo, y no voy a fingir que mis problemas han desaparecido por completo, pero son menos pronunciados. Si tuviera relaciones sexuales ahora, sería solamente con alguien en quien confío y con quien me siento cómoda”.

Si bien generalmente esperamos que el sexo sea una experiencia agradable, ese no es necesariamente el caso, y puede haber una gran cantidad de razones detrás de esto. La terapeuta psicosexual Kate Moyle dice: “si el sexo está causando angustia, entonces no es una mala idea alejarse de él y darse la oportunidad de resolver lo que está sucediendo”.

Además, Kate agrega que distanciarse del sexo puede ser una gran oportunidad para conocerse mejor sexualmente, ya sea a través de la masturbación o simplemente reconectando con tu cuerpo de otras maneras. “Esto ayuda a mejorar la autoestima sexual y la confianza, que son una gran parte de una vida sexual saludable”, explica. Sin embargo, si la ansiedad por el sexo es parte del problema, Kate señala que un período sin sexo más prolongado también puede causar ansiedad, lo que, según ella, se tiene que equilibrar.

Además de los problemas emocionales específicamente relacionados con el sexo, cualquier forma de problemas salud mental también puede complicar nuestra relación y actitud hacia el sexo. Para Hailey* también de 21 años, comenzar terapia significaba que quería centrarse en su propia recuperación, lejos de la distracción de buscar relaciones sexuales. “También acababa de salir de una situación que se sentía poco saludable, por lo que no quería arriesgarme a comenzar otras relaciones que me harían sentir aún peor”, recuerda.

“Mi alejamiento del sexo duró alrededor de cuatro meses, pero no diría que fue particularmente difícil ya que mi cabeza no estaba realmente enfocada en el sexo en ese momento. Sin embargo, extrañaba esa conexión humana, pero tenía mucho cuidado de volverme dependiente en otra persona mientras me sentía tan vulnerable, así que me alegro de no haber tenido sexo tanto tiempo”, continuó. Tanto para Cassandra como para Hailey, tener un periodo sin sexo significaba que el sexo en realidad se sentía mejor después de evitarlo por un tiempo. “Recordarme a mí misma lo que es sentirse sexy y deseada fue un gran impulso de confianza y me hizo mucho más en el sexo, pero solo porque ya estaba en un lugar mental mejor”, explica Hailey.

Mientras que para algunas personas, tener relaciones sexuales después de un periodo de sequía puede sentirse mejor que antes, especialmente si ha establecido una mejor relación con el sexo, acercarse a la intimidad después de un largo descanso puede ser estresante. Kate confiesa sentirse nerviosa, por lo que tomarlo con calma y tener mucho lubricante a mano siempre es buena idea.

Preocuparse por “el número”

La presión social en torno al “número” también empuja a algunas mujeres a lo que puede ser un período sin sexo voluntario, pero en realidad está siendo influenciada por el juicio de la sociedad. Todavía nos bombardean con ideas sobre el numero “correcto” de personas con las que nos hemos acostado, y las mujeres todavía informan que se les preguntó su “número” en las primeras citas. “En un par de citas, un chico preguntó con cuántas personas me había acostado. Mentí y dije que tres, porque sentí que me iba a juzgar si mi número real era más alto. Me demostró que tenía razón porque me dijo que no le hubiera gustado si mi número era más alto”, explicó Cassandra.

En una experiencia compartida por Sara*, una maestra de 22 años, contó que se sintió presionada a dejar de tener sexo, porque su “número” era percibido como demasiado alto. “En ese momento, mi grupo de amigos estaba compuesto principalmente por niños y algunas chicas que salían con chicos del grupo. Las chicas en su mayoría solo se habían acostado con la persona con la que estaban saliendo, así que, en comparación, me hicieron sentir que mi “número” era alto”.

“Debido a que me sentía tan juzgada, decidí acostarme solo con personas que realmente me gustaran y con las que podría ver un futuro. Esto significó que terminé dejando el sexo durante seis meses porque no conocí a nadie que estuviera interesado en más que solo sexo”, explicó Sara*.

Además de la presión, Sara también sintió que dejar el sexo era una opción saludable después de una mala relación. “Salí de esa relación sintiendo que mis emociones habían sido engañadas. Me sentí herida y decidí que no pasaría por lo mismo otra vez y me sentí mejor después de un tiempo de espera”, continuó.

Si bien hay muchas razones diferentes por las que las mujeres opten por no tener relaciones sexuales por un tiempo, ni siquiera es necesario necesitar una razón. Si no te apetece hacerlo ahora, tampoco es necesario. Plum, una estudiante de 22 años, explica que ella eligió dejar el sexo por cuatro meses, simplemente porque “no estaba buscando nada ni a nadie en ese momento”.

“Quería una zona libre de hombres durante unos meses para centrarme solamente en mí y en mi propia felicidad”, continúa. “Al no tener relaciones sexuales, me di cuenta rápidamente que el sexo no es todo. Me di cuenta que lo echaba de menos era la compañía, los abrazos y los chistes, pero no tanto el aspecto sexual”, explica Plum.

Mitos de una sequía sexual

Si bien elegir tener un período sexo puede deberse a una variedad de razones, algunas personas aún se preocupan innecesariamente por los efectos físicos de un período de abstinencia. “Es un mito supones que no tener sexo causará problemas importantes”, dice la Dra. Clare Morrison. “No debería tener un efecto significativo en tu menstruación ni en tu líbido, y no habrá cambios en tu vagina o útero que no ocurrirían con el envejecimiento normal”. explicó.

Por lo tanto, cierra tus apps de ligue, cancela tus citas y relájate… solo si lo deseas, obviamente.

*Los nombres han sido cambiados

