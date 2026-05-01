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Amor y Sexo

¿Qué significa que un hombre tenga orgasmos secos?

¿Placer sin rastro? Desmitificamos la eyaculación retrógrada y las causas detrás de un orgasmo “invisible” pero real.

Abril 30, 2026 • 
Scarlet Valencia
hombre

¿Qué significa que un hombre tenga orgasmos secos?

Getty Images

Si alguna vez has sentido que él llegó a la cima pero no viste el “festejo” final, respira: no es que te haya mentido. Existe un fenómeno llamado orgasmo seco que puede dejar a cualquiera confundida si no sabe qué está pasando ahí abajo. No siempre es señal de un problema grave, pero definitivamente es algo que hay que entender para que la comunicación en la cama siga siendo fluida. Vamos a quitarle el misterio a este clímax invisible para que sepas qué onda con su salud y la tuya.

Médicamente conocido como eyaculación retrógrada, el orgasmo seco ocurre cuando el semen, en lugar de salir por la uretra, se desvía hacia la vejiga. Según el Dr. Harry Fisch, urólogo y experto en medicina sexual, esto sucede porque el esfínter de la vejiga no se cierra correctamente durante el clímax. Las causas pueden variar desde efectos secundarios de ciertos medicamentos, como los de la presión o próstata, hasta cirugías previas o condiciones como la diabetes. Lo importante es entender que el placer y la sensación del orgasmo siguen ahí; el mecanismo neurológico es exitoso, lo que falla es la “logística” de salida.

Los 3 secretos del orgasmo masculino

Las causas pueden variar desde efectos secundarios de ciertos medicamentos, como los de la presión o próstata, hasta cirugías previas o condiciones como la diabetes.

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Sin embargo, también existe el orgasmo seco por fatiga: si han tenido varias rondas seguidas, es natural que el cuerpo se quede sin “municiones” momentáneamente. Aunque no es peligroso para la salud, si esto sucede de forma constante y sin una causa clara, como medicamentos, la recomendación de los especialistas es visitar al urólogo para descartar obstrucciones o problemas de suelo pélvico. En la mayoría de los casos, es solo una curiosidad biológica que no impide que el sexo siga siendo increíble, siempre y cuando ambos estén en la misma página informativa.

Dato Cosmo

El orgasmo y la eyaculación son procesos controlados por diferentes partes del sistema nervioso. Por eso es posible sentir todo el placer del mundo sin que salga una sola gota. ¡El cerebro es el órgano sexual más complejo!

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