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Amor y Sexo

Mito vs. Realidad: ¿El semen es bueno para la piel?

Descubre si realmente funciona o si solo estás arriesgando tu cutis a brotes de acné e infecciones.

Marzo 19, 2026 • 
Scarlet Valencia
mujer coreana con piel de porcelana tocándose la cara

¿El semen es bueno para la piel?

Getty Images

El internet está lleno de skincare gurus extremos que juran que el semen es el “suero milagroso” definitivo para una piel de porcelana. Pero antes de que corras a pedirle una “donación” a tu ligue o pareja, en Cosmo consultamos con la ciencia para saber si realmente es el secreto de la eterna juventud o si solo estás a un paso de un brote de acné épico.

¿Nutriente real o irritante potencial?

El mito nació porque el semen contiene espermina, un antioxidante ultra potente que supuestamente ayuda a que las células no se oxiden tan rápido, o sea, adiós envejecimiento prematuro, es antiinflamatorio y estimula la limpieza o regeneración celular. ¿Ahora lo entiendes?

El truco de la industria está en que existe un ingrediente llamado espermidina, hermana de la espermina, que se usa en cremas de gama alta. Pero (y aquí está el gran “pero”), esa sustancia se sintetiza en laboratorios, se estabiliza y se purifica.

Entonces, el semen real NO FUNCIONA igual que la crema. Para que la espermina penetre la barrera de tu piel y haga algo real, necesita: una concentración alta que en el semen de tu chico no vas a encontrar; la cantidad es demasiado baja para tener un impacto clínico. Además, en cuanto el semen sale del cuerpo y se expone al aire, sus componentes empiezan a degradarse.

¡Y ojo aquí! Como hablábamos antes, el semen es alcalino (pH 7-8) y tu cara es ácida (pH 4.5-5.5). Al poner algo tan básico en tu cara, destruyes el “manto ácido” de tu piel, lo que causa irritación, sequedad y, paradójicamente, más arrugas a largo plazo (LOL).

Veredicto final: FALSO, el semen de tu pareja no es bueno para la piel ni te la deja más bonita, al contrario.

Mejor quédate con tu serum de ácido hialurónico de confianza, sister. Es más seguro, huele mil veces mejor y no te arriesgas a una infección.

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