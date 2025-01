Mito o realidad: ¿Conservar el vello púbico es antihigiénico?

Si algo siempre ha generado opiniones divididas, sin duda es el vello púbico. Algunas lo eliminan completamente, mientras otras prefieren mantenerlo. Pero, ¿es verdad que dejarlo es antihigiénico? Aquí te contamos la realidad de esta creencia.

La verdad es que no está ahí solo porque sí, estos tiene un propósito. El vello púbico protege la piel delicada de esa zona, reduce el riesgo de irritaciones por fricción y ayuda a bloquear bacterias que podrían causar infecciones. También regula la temperatura, algo que nuestro cuerpo sabe manejar bien.

Aunque muchas piensan que dejar el vello es poco higiénico porque puede acumular bacterias o malos olores. La realidad es que con una rutina de higiene básica (agua y jabón), es igual de limpio que cualquier otra parte del cuerpo.

Otro mito muy popular, es que quitarlo previene infecciones, pero retirarlo puede hacerte más vulnerable. Rasurarte o depilarte puede causar microcortes que abren la puerta a bacterias y virus, además de provocar irritaciones o vellos enterrados.

Ahora bien, si tu duda es si debes dejarlo o quitarlo, no hay una respuesta correcta o errónea. La realidad es que lo mejor es hacer lo que a ti te haga sentir más cómoda. Conservar el vello no es antihigiénico, y quitarlo no es obligatorio. Ambas opciones son válidas, siempre y cuando priorices una rutina de limpieza adecuada y, si decides depilarte, lo hagas con cuidado para evitar irritaciones.

En resumen, el vello púbico no es algo malo ni sucio, es parte de tu cuerpo y cumple funciones importantes. Al final, la decisión de conservarlo o no es completamente tuya. No se trata de cumplir expectativas externas, sino de lo que te haga sentir bien contigo misma.