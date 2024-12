Mito o realidad: ¿Los anticonceptivos dañan de manera permanente tu sistema hormonal?

Si alguna vez has dudado si los anticonceptivos pueden afectar tu cuerpo de manera permanente, tranquila, esta duda es más común de lo que crees. La realidad es que no, los anticonceptivos hormonales no causan daños permanentes en tu sistema hormonal.

Los métodos, como las pastillas, el DIU hormonal o las inyecciones, funcionan con hormonas sintéticas que evitan el embarazo deteniendo la ovulación, haciendo que el moco cervical sea más espeso o cambiando el revestimiento del útero. Todo su efecto es temporal y desaparece gradualmente cuando los dejas de usar.

Cuando decides dejar los anticonceptivos, tu cuerpo comienza a recuperar su ciclo natural. Para algunas, esto pasa en semanas, para otras, puede tardar meses. Lo importante es que no afectan tu fertilidad a largo plazo. Aunque es normal sentir ciertos cambios mientras tu cuerpo se ajusta, no significa que haya un daño permanente.

Recordemos que muchas veces surgen rumores de este estilo por desinformación o por historias de personas que tras dejar los anticonceptivos, notaron ciclos irregulares o acné. Pero estos problemas suelen ser resultado de condiciones previas, como el síndrome de ovario poliquístico (SOP), que los anticonceptivos ayudaban a controlar temporalmente.

Lo que también es realidad, es que, mientras los usas, es posible que experimentes efectos secundarios como cambios de humor, manchado entre periodos o sensibilidad en los senos. Si alguno te molesta mucho, habla con tu ginecólogo para buscar un método que te haga sentir más cómoda.