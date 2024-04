Lugares donde puedes contraer una infección de transmisión sexual sin tener relaciones

Estos son los sitios donde podrías contagiarte de una infección de transmisión sexual sin tener relaciones íntimas y no, no aparecen los inodoros ni las albercas…

Las alertas de diversos gobiernos del mundo se encuentran encendidas por el aumento de infecciones de trasmisión sexual, pues de acuerdo con algunos estudios, el uso del preservativo ha disminuido en un 26% debido a que algunos sectores de la población han optado por el uso de otros métodos que protegen de embarazos no deseados, pero no así de ITS.

De acuerdo con un estudio realizado en España, los jóvenes de entre 20 y 34 años son los más afectados por el resurgimiento de infecciones de transmisión sexual que se creían casi erradicadas en el mundo como la gonorrea y la sífilis, y aunque existe la posibilidad de contraer alguna infección sin tener relaciones íntimas, la posibilidad es mínima, por lo que sigue siendo el coito el principal medio de contagio en el mundo.

Lugares donde puedes contraer una ITS

Desafortunadamente, existen diversos medios de contagio que probablemente desconocías, por lo que te sugerimos implementar y conservar los hábitos que nos dejó la pandemia de COVID19: lávate constantemente las manos, evita morderte las uñas y lleva contigo siempre gel antibacterial.

Lipsticks y labiales

Los lipsticks y labiales son un potencial medio de contagio de infecciones como el herpes y el VPH, aunque algunos tipos de Papiloma Humano suelen ser inofensivos aunque potencialmente contagiosos por medio del contacto directo, algunos otros tipos como el VPH16 y el VPH18 son los principales responsables del cáncer cervicouterino.

Aunque los virus no sobreviven mucho tiempo sobre superficies, lo ideal es no compartir con nadie tus objetos personales.

Lipsticks y labiales Getty images

Barba

El vello facial también suele ser un excelente ecosistema para la reproducción y propagación de hongos, bacterias y virus debido a la humedad sobre todo si no se trata con los cuidados que exige una barba frondosa y abundante.

Barba Getty images

Depilación genital

De acuerdo con la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), la depilación púbica favorece el contagio de ITS como los condilomas genitales, herpes, hongos, infecciones bacterianas estafilocócicas o estreptocócicas o sífilis, por lo que, es suficiente con mantener aseada la zona y quizá realizar algún recorte de vez en cuando.

Depilación genital Getty images

Cámaras de bronceado

Si la cabina no ha sido desinfectada correctamente y una persona con VPH, herpes, estafilococo, infecciones en la piel e incluso bacterias fecales la utiliza antes que tú, la probabilidad de contraer una infección es muy alta ya que estos organismos sobreviven al calor.

Cámaras de bronceado Getty images

Cabinas de tatuajes

Aunque los procesos para realizarse alguna modificación corporal como tatuajes o piercings cada vez adoptan mayores medidas de higiene y seguridad, la posibilidad de contraer hepatitis o VIH sigue estando latente.

Si has decidido recurrir a alguno de estos procedimientos estéticos, te sugerimos asegurarte de que el personal tome en serio todas esas medidas y nunca permitas que te tatúen o perforen con agujas y guantes previamente destapados.