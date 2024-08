El cielo de agosto se iluminará la noche del 19 de agosto con la Superluna azul, también conocida como luna de Esturión o de ‘cosecha’, pero algunos signos zodiacales deben evitar tener sexo esta noche

El nombre de la Superluna azul, también conocida como luna de Esturión o de ‘cosecha’ no se debe al color del satélite, sino que hace referencia a que la luna, que será la segunda llena del mes, está en su punto más cercano a la Tierra y suele verse un 14% más grande y un 10% más brillante de lo normal.

Aunque la energía de la luna llena es perfecta para realizar rituales y meditaciones, algunos signos zodiacales se verán afectados tanto por la Luna de Esturión como por Mercurio retrógrado.

Los signos zodiacales que no deben tener sexo durante la Superluna azul

Aries

Tener relaciones sexuales implica intercambiar energía con la otra persona, por lo que con el objetivo de desapegarte de lo que no te deja volar, te recomendamos no tener relaciones íntimas durante la segunda luna llena de agosto. Es momento de romper ataduras, ya sea en relaciones, sociedades o rutinas que no sacan tu mejor

Tauro

No es momento de enfocar tu energía en el ámbito romántico. Es clave que evoluciones en tu trabajo e individualidad, así que te recomendamos darte un espacio de las relaciones sentimentales e íntimas durante los próximos días. Medita, trabaja en ti y todas las áreas de tu vida retomarán su rumbo.

Acuario

Después de un periodo de muchas reflexiones vendrán tiempos en donde te puedas sentir mucho más enfocada y centrada. ¡Buen momento para refrescar tu mente, salir de la rutina y conectar con esa autenticidad que te caracteriza, Acuario! Olvídate de tener sexo durante la Superluna azul, podrías perder todo el avance que has tenido durante los últimos días.

Capricornio

Todo se ha ido acomodando poco a poco en su lugar. Estás inspirada y enfocada en cumplir tus sueños y más grandes proyectos. Las relaciones íntimas podrían desconcentrarte y disminuir tu energía, evita tener sexo durante la luna de Esturión.