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Amor y Sexo

Los riesgos de la depilación total: Infecciones y mitos que debes conocer

Antes de pasar la cera, lee lo que los expertos en ginecología advierten sobre los riesgos de eliminar todo el vello de tu zona V.

Marzo 23, 2026 • 
Scarlet Valencia
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Los riesgos de la depilación total: Infecciones y mitos que debes conocer

Freepik

Amamos la sensación de suavidad, pero ¿a qué costo? La tendencia del “estilo Hollywood”, o cero vello, se ha vuelto el estándar, pero tu zona V tiene una opinión muy distinta al respecto. Tu ginecóloga no quiere arruinarte el plan, pero hay cosas que el vello hace por ti y que el rastrillo te está robando. Vamos a hablar de salud, sin filtros.

El vello púbico como barrera biológica

La Dra. Jen Gunter, famosa ginecóloga y autora, ha sido enfática en que el vello púbico no está ahí de adorno.

Barrera contra infecciones

El vello actúa como un “escudo” físico que atrapa bacterias y suciedad, evitando que entren en contacto directo con la mucosa vaginal. Sin él, eres más propensa a la vaginosis bacteriana.

Microtraumas y ETS

Depilarse (especialmente con rastrillo o cera caliente) causa microdesgarros en la piel. Según un estudio publicado en el British Medical Journal, las personas que se depilan totalmente tienen un mayor riesgo de contraer Molluscum contagiosum y VPH debido a estas heridas abiertas.

Temperatura y feromonas

El vello ayuda a regular la temperatura de la zona y a retener las feromonas, esas señales químicas naturales de atracción.

Nadie dice que dejes de depilarte si te hace sentir cómoda, pero conocer los riesgos te ayuda a cuidar mejor tu piel. ¡Salud íntima primero, estética después!

relaciones sexuales Zona íntima vello púbico educación sexual
Scarlet Valencia
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