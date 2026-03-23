Los riesgos de la depilación total: Infecciones y mitos que debes conocer

Amamos la sensación de suavidad, pero ¿a qué costo? La tendencia del “estilo Hollywood”, o cero vello, se ha vuelto el estándar, pero tu zona V tiene una opinión muy distinta al respecto. Tu ginecóloga no quiere arruinarte el plan, pero hay cosas que el vello hace por ti y que el rastrillo te está robando. Vamos a hablar de salud, sin filtros.

El vello púbico como barrera biológica

La Dra. Jen Gunter, famosa ginecóloga y autora, ha sido enfática en que el vello púbico no está ahí de adorno.

Barrera contra infecciones

El vello actúa como un “escudo” físico que atrapa bacterias y suciedad, evitando que entren en contacto directo con la mucosa vaginal. Sin él, eres más propensa a la vaginosis bacteriana.

Microtraumas y ETS

Depilarse (especialmente con rastrillo o cera caliente) causa microdesgarros en la piel. Según un estudio publicado en el British Medical Journal, las personas que se depilan totalmente tienen un mayor riesgo de contraer Molluscum contagiosum y VPH debido a estas heridas abiertas.

Temperatura y feromonas

El vello ayuda a regular la temperatura de la zona y a retener las feromonas, esas señales químicas naturales de atracción.

Nadie dice que dejes de depilarte si te hace sentir cómoda, pero conocer los riesgos te ayuda a cuidar mejor tu piel. ¡Salud íntima primero, estética después!