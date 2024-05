Toma nota, estos “accidentes” que se presentan involuntariamente durante la intimidad son completamente normales y no deberían avergonzarte

El acto sexual puede tornarse en un avento bochornoso cuando se hacen presentes algunos “accidentes” involuntarios que terminan avergonzándote de sobremanera. Sin embargo, el sexo es un acto íntimo que debe estar lleno de confianza y respeto, por lo que no deberías avergonzarte si se te escapa alguna flatulencia (o algo peor) durante la intimidad.

Estos son los cuatro “accidentes” más comunes durante el sexo que no deberían generarte vergüenza.

Los “accidentes” sexuales que no deberían avergonzarte

Flatulencia vaginal

Todo estaba saliendo perfecto durante tu relación sexual, hasta que a tu vagina se le ocurrió hacer un escandaloso ruido que te sacó por completo del mood. Los famosos (e incómodos) “pedos” vaginales, también conocidos como queefing, nos han hecho pasar vergüenza en más de una ocasión. Y es que aunque no se considera un gas, pues es una ventosidad, el ruido que hace al liberarse es similar al de una flatulencia. Pero no debes sentirte avergonzada por dicho “accidente”, pues los ruidos vaginales son completamente normales durante la actividad sexual. Si fuiste víctima de uno de estos gases, actúa normal y continúa con el acto como si nada hubiera sucedido. No le des una importancia que no merece.

Incontinencia durante el sexo anal

Desde el momento en el que tu pareja y tú deciden tener sexo anal, deben ser conscientes de los efectos secundarios que podrían producirse por dicho acto, como la incontinencia fecal. Mucha gente ha declarado haber defecado —de forma involuntaria— mientras tienen relaciones sexuales por el ano, un detalle que ha hecho que muchas personas no se animen a tener sexo anal. Sin embargo, debido a que la reacción natural del ano cuando es penetrado es la de rechazar, se trata de un reflejo del cuerpo que da la sensación de que estás teniendo incontinencia fecal aunque no sea así. Pero hay ocasiones en las que es todo lo contrario y sí se expulsan restos fecales durante la práctica sexual, pero no debes sentirte avergonzada por esto, pues es un reflejo natural del cuerpo que debería normalizarse si se ha llegado al acuerdo de tener sexo anal.

Para evitar tener incontinencia fecal durante el acto, evacúa antes de tener sexo, limpia bien la zona y evita alimentos pesados.

Los "accidentes" sexuales que no deberían avergonzarte

Flatulencias

¿Alguna vez se te ha escapado un gas en plena acción? No te preocupes, es normal. Y es que el proceso digestivo no hace una pausa durante el sexo, además de que en el caso de las mujeres, el movimiento del pene dentro de la vagina y la presión que hace en el ano puede derivar en expulsión involuntaria de gases.

Vómito o naúsea durante el sexo oral

En ocasiones, las cosas se salen de control y la persona que recibe la felación pierde la noción de la intensidad, por lo que puede llegar a incomodar o lastimar a quien la está practicando, es entonces cuando aparecen las arcadas y en consecuencia las náuseas que te harán llorar los ojos. Para evitar la incomodidad de las arcadas y las náuseas durante el sexo oral, te recomendamos identificar la capacidad de tu garganta, encontrar posiciones clave, cuidar la posición del cuello, el ángulo y la postura, utilizar las manos y controlar tu respiración.