Los 5 infalibles secretos para reavivar la llama del amor con tu pareja

En todas las relaciones sucede y es normal que, luego de que pasa la etapa más incandescente, todo parece ir en picada; sin embargo, inicia otra gran oportunidad para que vuelvan a enamorarse...

Las relaciones sentimentales, como cualquier otra relación humana, sufren un ligero desgaste luego de que la etapa del enamoramiento pasa y los niveles de efusividad comienzan a disminuir y presentar ligeras manifestaciones de monotonía en la rutina de ambos, en realidad, llegar a este punto es mucho más común y sutil de lo que crees.

Hoy en Cosmopolitan queremos hablarte de esas pequeñas señales que te envía tu relación de pareja para saber si están ante un episodio de monotonía y cómo ponerle fin a esa racha con estos 5 infalibles secretos para reavivar la llama del amor con tu persona especial.

Señales de que tú y tu pareja necesitan reavivar la llama del amor

No pasan suficiente tiempo juntos

De pronto no recuerdas los motivos por los cuáles sigues en esa relación

Discuten y no logran llegar a acuerdos

No hay detalles cariñosos

La vida sexual de plano no juegan en su cancha

Ya no tienen planes a futuro en común

Pones mayor atención a sus defectos, y la otra persona a los tuyos

En el fondo, intuyes que te espera una mejor relación con otra persona

No comparten lo que les alegra o entristece durante el día

No sientes confianza para hablarle de tus necesidades

Siempre, primero la comunicación

No eviten las las conversaciones incómodas, el primer paso para saber si están ante un episodio de monotonía y crisis en la relación es justamente, preguntárselo ambos.

Además de lo evidente, también es necesario que ambos escuchen a detalle lo que dice la otra persona, esos pequeños destellos que los permiten conocerse mejor nutren enormemente la relación. Ambos deben estar disuestos a escucharse, de otro modo no puede funcionar.

Siempre, primero la comunicación Pexels

Pon atención a los detalles y sé detallista

Es probable que tú y tu pareja no hablen el mismo lenguaje del amor simplemente porque tienen educaciones e historias de vida diferentes, sin embargo, tendrán muchas otras cosas en común que los mantiene unidos, por ello te sugerimos poner atención a esas manifestaciones de amor que tiene para contigo e intentar serlo en igual medida.

Quizá hoy sea un buen día para regalarle un chocolate, prepararle su comida favorita o preguntarle cómo le fue durante el día...

Pon atención a los detalles y sé detallista Getty images

Acepta todo aquello que no puedes cambiar de tu pareja

Por supuesto, siempre y cuando la relación sea de respeto y amor incondicional. Al igual que tú, tu pareja es un ser humano con defectos y virtudes que en su conjunto te cautivaron en algún momento. Ojo, no hablamos de situaciones violentas, sino de manías que tenga tu pareja y parezcan no empatar con tus propios hábitos, por ejemplo, que tu pareja no come picante y tú sí o que aprieta la pasta de dientes en lugar de vaciarla en orden.

Acepta todo aquello que no puedes cambiar de tu pareja Pexels

Erradiquen juntos la desconfianza

Los celos y la desconfianza en las relaciones de pareja merman otros aspectos del romance, generalmente impactan en la vida sexual y la comunicación: dos pilares imprescindibles de una relación sana y estable.

Es válido tener desencuentros que, hasta cierto punto, nutren las relaciones, sin llegar a las ofensas o faltas de respeto, recuerda que siempre el antídoto a estos problemas es la comunicación, la vacuna contra la desconfianza y los celos.

Erradiquen juntos la desconfianza Getty images

Celebren juntos cada momento

Poner atención a las fechas importantes es imprescindible para mantener viva la llama dela amor luego de caer en la monotonía y la rutina, pero existe un verdadero reto que deben superar juntos: celebrar juntos cada día sin importar que no se trate de su aniversario o el cumpleaños de alguno de los dos.

Simplemente celebrar que su historia de amor aún puede ser perfecta.