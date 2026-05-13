Las cosas que muchas mujeres hacen por miedo a no ser elegidas

El peso de ser “la mujer ideal”
A muchas de nosotras nos enseñaron, casi sin darnos cuenta, que el amor era algo que se ganaba con puntos. Que para ser queribles había que ser fáciles de llevar, bonitas, silenciosas y, sobre todo, comprensivas. Nos vendieron la idea de la “mujer perfecta” como alguien que no da problemas, y terminamos creciendo con un miedo profundo a no ser suficientes tal como somos.
El cansancio de adaptarse siempre
Ese miedo nos hace aguantar cosas que, si lo pensamos en frío, nos rompen el alma:
- Esos silencios que duelen.
- El esfuerzo que solo viene de un lado.
- Esa ambigüedad constante de no saber dónde estamos paradas.
Nos volvimos expertas en moldearnos. Cambiamos nuestra personalidad, bajamos el volumen a nuestras necesidades y nos convencimos de que, si pedíamos un poco más, íbamos a espantar a la otra persona. Es agotador vivir tratando de encajar en el molde que alguien más diseñó.
Dejar de audicionar para que nos quieran
A veces, nos urge tanto que nos elijan que se nos olvida preguntarnos si nosotros los elegimos a ellos. Confundimos una migaja de atención con valor personal, y nos aterra poner un límite por miedo a “ser demasiado” o “parecer intensas”.
Priorizamos la comodidad de todo el mundo, menos la nuestra. Y ahí está el nudo de todo: pasamos la vida intentando demostrar que merecemos amor, como si estuviéramos en una audición constante.
La realidad es que el amor sano no se siente como un examen. No deberías tener que convencer a nadie de que se quede, ni mucho menos de que vales la pena. Porque quien realmente sabe amar, no te pide que te recortes para caber en su vida.