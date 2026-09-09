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Amor y Sexo

Las 7 green flags que hacen que un hombre piense “ella es diferente” desde la primera cita

Las green flags no son técnicas de seducción, sino señales de una relación sana con uno mismo y con los demás que pueden dejar una huella inolvidable.

Septiembre 09, 2026 • 
Melisa Velázquez
Las 7 green flags que hacen que un hombre piense “ella es diferente” desde la primera cita

Las 7 green flags que hacen que un hombre piense “ella es diferente” desde la primera cita

Getty Images

La primera cita suele estar llena de nervios, expectativas y preguntas silenciosas: ¿le gusté?, ¿habrá química?, ¿volverá a escribirme? Sin embargo, más allá de la apariencia física o de una conversación divertida, existen ciertas actitudes que pueden dejar una impresión especialmente positiva.

Y es que, más allá de convertirse en una estrategia de seducción, las green flags son señales de que eres una persona madura, segura y auténtica, cualidades que pueden dejar una huella inolvidable durante la primera cita, y que haga pensar a esa persona, que eres diferente y única.

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Las green flags que ellos notan en la primera cita y te hacen ver única y especial

Estas son siete actitudes que pueden hacer que un hombre termine una primera cita pensando: “Ella es diferente”.

Que tenga tema de conversación y opinión propia

Nos encanta una mujer con la que se pueda hablar de todo: que haga preguntas, tenga curiosidad, comparta sus opiniones y aporte nuevos temas a la conversación, alguien que no espere que nosotros llevemos todo el peso de la charla, sino que también tenga historias, intereses y puntos de vista que quiera compartir.

Que trate bien a los demás

Nos fijamos MUCHO en cómo trata al camarero, al taxista o a cualquier persona que se cruza en su camino, pues con nosotros probablemente será encantadora porque estamos en una cita, pero la forma en que tratas a alguien de quien no necesitas nada dice muchísimo de ti.

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Las 7 green flags que hacen que un hombre piense “ella es diferente” desde la primera cita

Getty Images

Que no esté pendiente del celular

No decimos que tengas que apagarlo y tirarlo por la ventana, pero si estamos conociéndonos y puedes pasar un buen rato sin revisar Instagram cada tres minutos, suma MUCHÍSIMO, al final, una cita se trata de estar presentes, conversar y disfrutar el momento. Y, obviamente, esto aplica para nosotros también.

Que tenga sentido del humor

Esto, para nosotros, suma una barbaridad, poder bromear, hacer el tonto y reírnos juntos sin miedo a que todo se convierta en un problema, por que si tenemos que medir cada palabra porque cualquier comentario puede sentarte mal, la conexión se vuelve complicada, y al final, compartir sentido del humor y disfrutar de la compañía también es una forma de conectar.

Que tenga sueños y metas

Nos da igual si quieres montar una empresa, ser profesora o dedicarte a cualquier otra cosa, lo que realmente nos atrae es ver la ilusión con la que hablas de tus metas y de aquello que quieres conseguir, una mujer con proyectos, inquietudes y ganas de crecer puede resultar mucho más atractiva.

Que transmita paz

Puedes ser guapísima, divertida y tener mil cualidades, pero si desde el principio percibimos juegos, dramas o sentimos que tenemos que adivinar constantemente qué piensas, nos da una pereza terrible. La claridad y la comunicación directa siempre suman.

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