La primera cita suele estar llena de nervios, expectativas y preguntas silenciosas: ¿le gusté?, ¿habrá química?, ¿volverá a escribirme? Sin embargo, más allá de la apariencia física o de una conversación divertida, existen ciertas actitudes que pueden dejar una impresión especialmente positiva.

Y es que, más allá de convertirse en una estrategia de seducción, las green flags son señales de que eres una persona madura, segura y auténtica, cualidades que pueden dejar una huella inolvidable durante la primera cita, y que haga pensar a esa persona, que eres diferente y única.

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Las green flags que ellos notan en la primera cita y te hacen ver única y especial

Estas son siete actitudes que pueden hacer que un hombre termine una primera cita pensando: “Ella es diferente”.

Que tenga tema de conversación y opinión propia

Nos encanta una mujer con la que se pueda hablar de todo: que haga preguntas, tenga curiosidad, comparta sus opiniones y aporte nuevos temas a la conversación, alguien que no espere que nosotros llevemos todo el peso de la charla, sino que también tenga historias, intereses y puntos de vista que quiera compartir.

Que trate bien a los demás

Nos fijamos MUCHO en cómo trata al camarero, al taxista o a cualquier persona que se cruza en su camino, pues con nosotros probablemente será encantadora porque estamos en una cita, pero la forma en que tratas a alguien de quien no necesitas nada dice muchísimo de ti.

Las 7 green flags que hacen que un hombre piense “ella es diferente” desde la primera cita Getty Images

Que no esté pendiente del celular

No decimos que tengas que apagarlo y tirarlo por la ventana, pero si estamos conociéndonos y puedes pasar un buen rato sin revisar Instagram cada tres minutos, suma MUCHÍSIMO, al final, una cita se trata de estar presentes, conversar y disfrutar el momento. Y, obviamente, esto aplica para nosotros también.

Que tenga sentido del humor

Esto, para nosotros, suma una barbaridad, poder bromear, hacer el tonto y reírnos juntos sin miedo a que todo se convierta en un problema, por que si tenemos que medir cada palabra porque cualquier comentario puede sentarte mal, la conexión se vuelve complicada, y al final, compartir sentido del humor y disfrutar de la compañía también es una forma de conectar.

Que tenga sueños y metas

Nos da igual si quieres montar una empresa, ser profesora o dedicarte a cualquier otra cosa, lo que realmente nos atrae es ver la ilusión con la que hablas de tus metas y de aquello que quieres conseguir, una mujer con proyectos, inquietudes y ganas de crecer puede resultar mucho más atractiva.

Que transmita paz

Puedes ser guapísima, divertida y tener mil cualidades, pero si desde el principio percibimos juegos, dramas o sentimos que tenemos que adivinar constantemente qué piensas, nos da una pereza terrible. La claridad y la comunicación directa siempre suman.