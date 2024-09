Mujer, ¿te gustaría identificar señales de alerta en una relación y saber cómo actuar ante ellas? Esto es crucial para proteger tu bienestar emocional y evitar relaciones tóxicas. Esta pregunta me la hizo @angiee28rdz.

Las “red flags” o señales de alerta son comportamientos que indican problemas potenciales en una relación. Reconocer y actuar ante estas señales puede prevenir mucho dolor y sufrimiento. Hoy exploraremos cuatro señales de alerta comunes en las relaciones amorosas, respaldadas por expertos y testimonios de mujeres que han aprendido a identificar y enfrentar estos patrones negativos. Al estar atentas a estas señales, las lectoras podrán tomar decisiones informadas sobre sus relaciones y cuidar mejor de sí mismas.

Por Regina Carrot

Las 4 red flags características de una relación tóxica

Control excesivo

El control excesivo es una señal de alerta significativa en una relación. Según el psicólogo Dr. John Gottman, las parejas sanas se basan en la confianza y el respeto mutuo. Un ejemplo de control excesivo es cuando una pareja constantemente monitorea tus actividades, limita tus interacciones con amigos y familiares o te exige saber dónde estás en todo momento. Aún recuerdo cuando una de mis alumnas, llamémosla Ana, que experimentó esto, finalmente reconoció que su pareja intentaba aislarla. Al hablar con un terapeuta, comprendió la importancia de establecer límites y se sintió empoderada para salir de la relación.

Falta de respeto

La falta de respeto, ya sea en forma de insultos, sarcasmo o desprecio, es otra señal de alerta grave. La Dra. Sue Johnson, experta en terapia de pareja, destaca que el respeto mutuo es fundamental para una relación saludable. Laura era una mujer que conocí en terapia que supe que soportó años de comentarios despectivos y menosprecio, se dio cuenta de que la falta de respeto de su pareja estaba afectando gravemente su autoestima. Al buscar ayuda profesional, pudo recuperar su confianza y tomar la decisión de terminar la relación tóxica.

4 Red flags que indican que tu relación no funcionará Fotoo: Getty images

Celos desmedidos

Los celos son naturales hasta cierto punto, pero cuando se convierten en una obsesión, pueden ser destructivos. La terapeuta Dr. Lisa Firestone explica que los celos desmedidos suelen reflejar inseguridades profundas y una falta de confianza. Mi vecina vivía con una pareja que constantemente sospechaba de su fidelidad sin motivo alguno, revisando sus mensajes y cuestionando cada interacción. Reconociendo el impacto negativo de estos celos, ella decidió buscar apoyo en un grupo de terapia, lo que la ayudó a establecer límites y finalmente a salir de la relación.

Manipulación emocional

La manipulación emocional es una táctica utilizada para controlar o influenciar a la pareja mediante el uso de culpa, miedo o presión. El Dr. Craig Malkin, autor de “Rethinking Narcissism”, advierte sobre los peligros de la manipulación en las relaciones. Un ejemplo es cuando tu pareja te hace sentir culpable por expresar tus necesidades o emociones. Yo en relaciones pasadas experimenté este tipo de manipulación y me sentí atrapada en una relación donde mis sentimientos siempre eran invalidados. Con el apoyo de un terapeuta, aprendí a identificar estos patrones manipulativos y a reclamar mi poder personal.

4 Red flags que indican que tu relación no funcionará

Por eso espero que las herramientas del día de hoy te hayan ayudado a reconocer y actuar ante las señales de alerta en una relación porque es vital para proteger tu bienestar emocional y mantener relaciones saludables. El control excesivo, la falta de respeto, los celos desmedidos y la manipulación emocional son comportamientos tóxicos que deben ser abordados de inmediato. Al estar atentas a estas señales y buscar apoyo profesional cuando sea necesario, las mujeres pueden empoderarse para tomar decisiones que favorezcan su salud y felicidad.

Recuerda que mereces una relación basada en el respeto, la confianza y el amor genuino. Actuar ante las señales de alerta no solo protege tu bienestar, sino que también te abre la puerta a relaciones más saludables y satisfactorias en el futuro.

Me encanta poder ser tu mentora y tu coach de vida & relaciones aquí en Cosmopolitan. No estás sola, me tienes a mi para guiarte de la mano en tu proceso.