La “Vuelta al mundo": Explorando todos los orificios en una sola sesión.

A veces una sola posición no es suficiente para saciar ese hambre de piel. Si estás aburrida de lo mismo, es hora de que tú y él se embarquen en la “Vuelta al mundo”. No necesitas maletas, solo mucha curiosidad y ganas de explorar cada centímetro de sus cuerpos. Se trata de una travesía sensorial donde ningún orificio se queda sin atención. Prepárate, porque después de este maratón, tu concepto de “noche intensa” va a cambiar para siempre.

La “Vuelta al mundo” es una práctica que consiste en estimular y penetrar todos los orificios disponibles (oral, vaginal y anal) en una sola sesión continua. Según la sexóloga clínica Dra. Beverly Whipple, este tipo de maratones sexuales saturan el sistema nervioso de estímulos variados, lo que impide que el cuerpo se acostumbre a una sola sensación y mantiene la excitación en un pico constante. La clave del éxito aquí es la transición suave y, por supuesto, la higiene.

La “Vuelta al mundo” es una práctica que consiste en estimular y penetrar todos los orificios disponibles. Getty Images

Científicamente, al alternar las zonas de estimulación, se activan diferentes terminaciones nerviosas que envían señales distintas al cerebro, creando una “sinfonía” de placer. Es vital recordar que si se planea pasar del sexo anal al vaginal o al oral, se debe cambiar de preservativo o lavar profundamente la zona/juguetes para evitar infecciones. Este maratón no es solo físico; requiere una conexión y comunicación total para que ambos fluyan en el mismo ritmo de descubrimiento. Es el reto definitivo para las parejas que quieren derribar todos sus muros.

Dato Cosmo

Se llama “saturación de receptores”. Al estimular tantas zonas distintas, el cerebro libera una mezcla explosiva de dopamina y endorfinas que puede provocar orgasmos múltiples o mucho más duraderos.