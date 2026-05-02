Suscríbete
Síguenos en:
Amor y Sexo

La “Vuelta al mundo": Explorando todos los orificios en una sola sesión

¿Lista para un viaje sin escalas? Te explicamos cómo ejecutar la “Vuelta al mundo” para alcanzar niveles de orgasmo que no conocías.

Mayo 02, 2026 • 
Scarlet Valencia
Las posiciones sexuales donde tú tienes el mando (y más orgasmos)

La “Vuelta al mundo": Explorando todos los orificios en una sola sesión.

Getty Images

A veces una sola posición no es suficiente para saciar ese hambre de piel. Si estás aburrida de lo mismo, es hora de que tú y él se embarquen en la “Vuelta al mundo”. No necesitas maletas, solo mucha curiosidad y ganas de explorar cada centímetro de sus cuerpos. Se trata de una travesía sensorial donde ningún orificio se queda sin atención. Prepárate, porque después de este maratón, tu concepto de “noche intensa” va a cambiar para siempre.

También lee:
p-1.jpg
Amor y Sexo
Sexo en la ducha...que no te llevará a la sala de urgencias.
Agosto 13, 2018
 · 
Cosmopolitan
Sexo anal: ¿Cómo perderle el miedo si eres primeriza?
Amor y Sexo
Sexo anal: ¿Cómo perderle el miedo si eres primeriza?
Septiembre 08, 2015
 · 
Cosmopolitan
Top 5 de sex positions para tener sexo en el baño
Amor y Sexo
Top 5 de sex positions para tener sexo en el baño
Noviembre 03, 2017
 · 
Cosmopolitan
Sexo oral: Sé una experta
Amor y Sexo
Sexo oral: Sé una experta
Agosto 13, 2014
 · 
Cosmopolitan

La “Vuelta al mundo” es una práctica que consiste en estimular y penetrar todos los orificios disponibles (oral, vaginal y anal) en una sola sesión continua. Según la sexóloga clínica Dra. Beverly Whipple, este tipo de maratones sexuales saturan el sistema nervioso de estímulos variados, lo que impide que el cuerpo se acostumbre a una sola sensación y mantiene la excitación en un pico constante. La clave del éxito aquí es la transición suave y, por supuesto, la higiene.

Mujeres empoderadas... ¿pero sin tocar el sexo? No, no, NO

La “Vuelta al mundo” es una práctica que consiste en estimular y penetrar todos los orificios disponibles.

Getty Images

Científicamente, al alternar las zonas de estimulación, se activan diferentes terminaciones nerviosas que envían señales distintas al cerebro, creando una “sinfonía” de placer. Es vital recordar que si se planea pasar del sexo anal al vaginal o al oral, se debe cambiar de preservativo o lavar profundamente la zona/juguetes para evitar infecciones. Este maratón no es solo físico; requiere una conexión y comunicación total para que ambos fluyan en el mismo ritmo de descubrimiento. Es el reto definitivo para las parejas que quieren derribar todos sus muros.

Dato Cosmo

Se llama “saturación de receptores”. Al estimular tantas zonas distintas, el cerebro libera una mezcla explosiva de dopamina y endorfinas que puede provocar orgasmos múltiples o mucho más duraderos.

mejor sexo amor|calcetines|orgasmos|pareja|sexo
Scarlet Valencia
Te sugerimos
como-hacer-que-un-hombre-se-vuelva-sexualmente-adicto-a-ti.jpg
Amor y Sexo
Cómo volver a un hombre sexualmente adicto a ti
Noviembre 12, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
Mujer con fondo rojo y vestido encaje/ mujer provocativa
Amor y Sexo
Las 3 energías que hacen que un hombre se obsesione contigo sin que lo busques
Mayo 01, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Lo que un hombre desea saber sobre su 'real crush'
Amor y Sexo
5 formas psicológicas de enamorarlo sin que él se dé cuenta
Mayo 01, 2026
 · 
Scarlet Valencia
duchas anales
Amor y Sexo
¿Cómo practicar anal sin dolor? Y que se vuelva adictivo
Abril 30, 2026
 · 
Scarlet Valencia