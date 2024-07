Algunos científicos han demostrado mediante distintos estudios que con la música y el sexo se producen las mismas sustancias placenteras. La investigación que fue desarrollada por la Universidad de McGill de Montreal, demostró que el sistema opioideo influye en las áreas del cerebro que se activan con estímulos placenteros.

Existe una canción tiene la capacidad de ayudarte a alcanzar el orgasmo gracias a su ritmo estimulante que te sube la líbido. Un estudio titulado Science behind the song y realizado por el psicólogo Daniel Müllensiefen, reveló gracias a una encuesta que Sexual Healing, de Marvin Gaye, es la canción ideal para encender la llama de la pasión durante la actividad sexual.

Sin embargo, existió un cantante que con su música en general lograba este mismo efecto, continúa leyendo y descubre de quién te estamos hablando.

La voz de este cantante tendría el mismo efecto que el viagra

“La natalidad aumenta en las zonas de los Estados Unidos en las que suena Barry”, revela The New York Times sobre la “erótica” voz de un cantante que hizo historia: Barry White, un cantante, productor y compositor estadounidense que brilló en los géneros R&B y Soul.

Actualmente, su música sigue siendo escuchada por diferentes generaciones, especialmente algunos de sus canciones más exitosas:, como You’re The first, The Last, My Everything, Can’t Get Enough Of Your Love Babe y Just The Way You Are.

Y es que el artista recibió cometarios como “Usted sonaba al momento de mi concepción”, pero lamentablemente hubo una época en la que su música fue descrita como lujuriosa, de forma despectiva.

“Barry era Viagra para los oídos”, decían en aquel entonces en la radio. ¿Qué decía Barry White al respecto? El cantante tomaba los comentarios con humor: “Es cierto, fui responsable de muchos hijos. Bendita mi música si hace bebés”, decía sobre su sensual voz.

Su voz incluso llegó a ser la protagonista de diferentes estudios universitarios sobre el erotismo de sus cuerdas vocales y de algunos experimentos en centros de fertilidad. Por esta razón, la voz de Barry White era considerada como un viagra natural y sumamente poderoso.