3 Posiciones sexuales que te harán pensar que su pene es más grande

Un pene pequeño también es divertido en la cama, estas posiciones sexuales lo comprueban

¿Cómo prefieren las mujeres que un hombre tenga el pene? Si bien el tamaño ya no debería ser un impedimento para disfrutar o no de la actividad sexual, un estudio realizado por la Universidad de California y la Universidad de Nuevo México reveló que las mujeres prefieren los penes que midan 16 centímetros de largo por 12.2 centímetros de ancho, aunque esto no garantice sentir mayor placer durante la intimidad.

Los penes pequeños también son capaces de provocar orgasmos intensos, solo es cuestión de saber qué posiciones sexuales les favorecen.

3 Posiciones sexuales que te harán pensar que un hombre tiene el pene más grande

De perrito

Aunque puede ser no tan placentera para la mujer debido a que no hay contacto directo con el clítoris, esta posición permite una penetración total y profunda con la que sentirás más el pene de tu pareja, sea cual sea su tamaño. La postura de perrito consiste en que el o la receptora estire las manos y las apoye sobre el piso, la cama u alguna otra superficie, al igual que las rodillas, y se quede “en cuatro”. Las caderas deben elevarse, los brazos deben mantenerse rectos, la espalda derecha y la cabeza mirando hacia el suelo. Finalmente, el hombre toma a la pareja por las caderas e inicia el coito.

Posición de la hurraca

En esta postura, el hombre debe sentarse sobre una silla o sobre la cama, recargado contra la pared y la mujer de frente encima de él. El objetivo es sentarse sobre el pene y rodear con sus piernas la cintura de su pareja sexual mientras hace movimientos pélvicos ondultorios, esto para estimular el clítoris y al mismo tiempo permitir una penetración profunda.

La pierna arriba

La mujer va acostada boca arriba, pero a diferencia del misionero, deberá levantar una de sus piernas para apoyarla en el hombro de su pareja, quien estará de rodillas sobre la cama mientras la penetra. La clave es que con una de sus manos sujeta el muslo de la pierna superior de la mujer y con la otra la rodilla de la que se encuentra estirada.