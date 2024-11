Te decimos algunos de los motivos más comunes por los que no llegas al orgasmo con esa persona

Para muchas personas, el sexo implica llegar, sí o sí, al orgasmo. Sin embargo, expertos en sexualidad aseguran que el “buen sexo” no necesita precisamente del clímax sexual:

“Penetración no es igual a sexo, así que los juegos preliminares ya forman parte de una relación sexual. La penetración no es el hit de las personas con vulva porque el clítoris es el único órgano que tenemos especializado en el placer y se nos olvida esta parte, sobre todo si tenemos un compañero con pene. Practicando únicamente la penetración estamos limitando el 99% del placer, porque el limitar todo nuestro erotismo en los órganos sexuales es detener el resto del placer. Que estés con una persona con pene que está acostumbrada a penetrar no significa que esa tiene que ser tu práctica sexual, tú debes hacerte cargo de tu placer”, explica la doctora Laura Salazar para Cosmopolitan.

Pero, además de este factor, ¿cuáles son los factores que no te permiten llegar al orgasmo con una persona que te atrae?

La verdadera razón por la que no llegas al orgasmo al tener sexo con la persona que te gusta

Falta de conexión emocional

Cuando no hay un vínculo emocional fuerte entre las dos personas que están teniendo sexo, es posible que haya una falta de confianza que impide que llegue la relajación, facilitando el incremento de estrés y dificultando llegar al orgasmo. La mente juega un papel fundamental cuando se trata de alcanzar el clímax, por lo que debes de tener la cabeza despejada durante el acto sexual y dejar a un lado tus problemas del día a día.

Señales de que padeces el síndrome de la impostora durante el sexo

Falta de comunicación

Puede ser que tu pareja sexual te atraiga mucho, pero si no existe una correcta comunicación será difícil expresar lo que te gusta, necesitas o deseas en la cama, provocando que para la otra persona sea complicado ayudarte a llegar al orgasmo.

Expectativas poco realistas

Si estás esperando que tu primera vez con esa persona sea al estilo de Diario de una pasión o de Titanic, vas a llevarte una gran decepción. Comparar tus experiencias con lo que ves en medio, como películas o pornografía puede generar expectativas irreales y frustración.

La verdadera razón por la que no llegas al orgasmo al tener sexo con la persona que te gusta

Anorgasmia

La anorgasmia es una disfunción sexual que se caracteriza por la dificultad o incapacidad recurrente de alcanzar el orgasmo “a pesar de una adecuada estimulación y un deseo sexual presente. Si nunca en la vida tuviste un orgasmo, hablamos de una anorgasmia primaria, pero si sí has tenido orgasmos a lo largo de tu vida, hablamos de un anorgasmia secundaria.

Monotonía

El aburrimiento sexual puede llevarte a carecer de orgasmos aunque tengas sexo con una persona que te gusta. La falta de novedad o entusiadmo en el acto íntimo puede generar que no sea lo suficientemente estimulante.