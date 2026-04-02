La técnica de la “Mariposa Inversa": Cómo hacer la posición para llegar al clímax juntos

Amiga, si todavía estás practicando la “mariposa” tradicional, quédate porque te voy a dar el upgrade que tu cama pedía a gritos. La “mariposa inversa” no es solo una posición, es una técnica de ingeniería del placer diseñada para que ninguno de los dos se quede a medias. Olvídate de los malabares imposibles; esto se trata de micromovimientos y contacto visual. Si quieres que este fin sea inolvidable, saca la libreta porque esto es nivel avanzado.
La guía del placer
- La mecánica. Ella se sitúa arriba, pero de espaldas a él, inclinando el torso hacia sus propios pies. Esto permite un ángulo de penetración que roza directamente el punto G y deja el clítoris libre para ser estimulado por él o por un juguete.
- El vaivén de 45 grados. Según la sexóloga Dra. Jess O’Reilly, el secreto no es subir y bajar, sino balancear la pelvis en un ángulo de 45 grados para maximizar la fricción interna.
- Conexión clitoridiana. En esta posición, las manos de él tienen acceso total a tu zona más sensible, permitiendo que el ritmo sea coordinado.
- ¿Por qué es adictiva? Al tener tú el control de la profundidad, evitas cualquier molestia y aseguras que cada movimiento cuente para tu clímax.
Tip Cosmo
Usa un lubricante de base silicona para esta técnica; al ser movimientos más lentos y constantes, necesitas que la fricción sea perfecta.
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