La postura que más disfrutan las mujeres, según un estudio reciente

La ciencia lleva décadas estudiando el placer femenino con mucha más seriedad de la que el tema suele recibir en la conversación cotidiana, y los resultados son consistentes en algo que vale la pena decir en voz alta: hay una postura que aparece una y otra vez en los estudios como la que más placer genera para las mujeres, y la razón es completamente anatómica.

Lo que dice la ciencia sobre la vaquera

La postura en la que la mujer está arriba aparece de forma consistente en estudios y encuestas como la más placentera para ellas, y hay razones fisiológicas muy concretas detrás. Más del 70% de las mujeres necesita estimulación directa o indirecta del clítoris para llegar al orgasmo, y la vaquera la facilita de forma natural por el contacto con el cuerpo de la pareja y la libertad para añadir estimulación adicional. Pero lo más importante es lo que le da a quien está arriba: control total sobre el ángulo, la profundidad y el ritmo, tres variables que impactan directamente en la intensidad del placer y que en ninguna otra postura están tan completamente en manos de la mujer.

El factor que pocas veces se menciona: el control

Un estudio publicado en el Journal of Sex Research encontró que la sensación de control durante la intimidad está directamente asociada con una mayor satisfacción sexual en mujeres. No se trata solo de la estimulación física sino de la agencia, de poder ajustar cada variable en tiempo real según lo que siente el cuerpo en ese momento, sin depender de que la otra persona adivine o interprete correctamente. Esa autonomía hace que la vaquera sea no solo la más placentera sino también la más efectiva para llegar al orgasmo.

El misionero con un ajuste simple que cambia todo

La segunda postura más consistentemente mencionada en los estudios es el misionero, pero con una variación que muy pocas conocen: colocar una almohada bajo las caderas de quien está abajo cambia el ángulo de penetración y facilita la estimulación del punto G de forma significativa. El misionero clásico también ofrece contacto visual sostenido y cercanía emocional, dos factores que la investigación en psicología de las relaciones vincula directamente con mayor satisfacción en mujeres que en hombres.

La postura que más genera vínculo emocional

El loto, donde ambas personas están sentadas frente a frente con las piernas entrecruzadas, es la opción más citada cuando el objetivo es la conexión más que el orgasmo. La sincronía de respiración, el contacto visual constante y la cercanía física total activan la liberación de oxitocina de forma intensa, lo que amplifica todas las sensaciones físicas y hace que el encuentro se recuerde mucho después de que terminó.

Lo que la postura no puede hacer sola

La sexóloga Lucía Jiménez lo explica con claridad: ninguna postura funciona de forma óptima sin el contexto adecuado. La seguridad, la confianza y la comunicación con la pareja tienen un impacto en la respuesta sexual femenina que ningún ángulo ni ninguna técnica puede reemplazar. La postura perfecta no existe en abstracto, existe en la combinación correcta de contexto emocional y anatomía.