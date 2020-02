La gente que tiene *MÁS* sexo, tiene mejor memoria

¿Se te suelen olvidar las cosas? ¡No más! Las parejas sexualmente MUY activas tienen mejor memoria que las personas que no tienen sexo.

Aha, según una nueva investigación, las parejas de edad madura sexualmente activas tienen mejores resultados en pruebas de memoria que las parejas que casi no lo hacen.

El estudio fue llevado a cabo por expertos australianos que analizaron información de más de 6 mil adultos de 50 años o más.

Estos analizaron las dietas, hábitos de sueño y vida sexual de todos los participantes, que detallaron cada cuando se besaban, tocaban y tenían relaciones sexuales.

Los resultados fueron súper claros: los que tenían sexo de manera regular tenían mejor memoria.

Los efectos no son para siempre btw, al parecer al llegar a la tercera edad da igual si tienes o no sexo, igual tu memoria se verá afectada. Pero eso no significa que debas olvidarte de tu vida sexual, porque está ligado a tener una mejor salud.