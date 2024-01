Estrategias para terminar con tu pareja sin salir heridos

Si la decisión ya está tomada y no sabes cómo dar el siguiente paso toma en cuenta estos consejos para ponerle punto final de manera responsable y sin herir a tu pareja…

Cuando decidimos compartir nuestra vida de manera romántica con alguien tomamos la responsabilidad de cuidar y proteger su vulnerabilidad, si el final es inevitable por cualquier motivo, también tenemos la responsabilidad de terminar sin herir a la persona con la que compartimos nuestros mejores momentos en determinado tiempo.

A menos que se trate de una situación donde tu seguridad y tu integridad se encuentren en peligro, lo mejor es hablar claro, pero sin ser hiriente. Si aún no sabes cómo iniciar la conversación para terminar con tu pareja sin salir heridos es momento de que leas y apliques los consejos que preparamos en Cosmopolitan para tener un final menos doloroso.

Antes de terminar con tu pareja tómate un momento para reflexionar

Cuando el amor se acabó no hay mucho qué pensar, lo justo es que cada parte retome su libertad y reconstruya sanamente su vida como mejor le parezca, sin embargo, antes de terminar con tu pareja debes meditar profundamente los motivos que aceleraron la próxima separación y para ello necesitas ser honesta contigo misma en un momento de absoluta privacidad.

Puedes hacerlo en tu recámara a solas, en un parque mientras observas el atardecer o en una cafetería mientras disfrutas tu bebida favorita, el punto es que necesitas pasar tiempo contigo misma para pensar con claridad sobre el rumbo de su relación y asumir las cosas que sí fueron tu responsabilidad durante el tiempo que estuvieron juntos.

Antes de terminar con tu pareja tómate un momento para reflexionar Getty images

Esta es una guía rápida de preguntas que debes responderte a ti misma durante este ejercicio:



¿Por qué ya no me siento feliz en esta relación?

¿Qué hice para contribuir a que se terminara?

¿Qué no hice durante nuestro tiempo juntos?

¿Qué cosas hizo mi pareja que beneficiaron a nuestra relación?

¿Qué cosas significativas para mí no hizo durante nuestra relación?

El objetivo de esta guía no es tener elementos para reprocharle a tu pareja, sino hacer un ejercicio de autocrítica sin sentir culpabilidad, pues, así como dos personas construyen una relación armoniosa y sana, dos personas contribuyen a que se termine, aunque generalmente sólo vemos una cara de la moneda.

¿Cómo terminar la relación de pareja sin salir heridos?

Recuerda que tenemos dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos, este proceso de cierre puede ser muy duro para ambas partes si no lo hacen sana y responsablemente. Toma en cuenta los siguientes tips:

Habla claro

Ya tomaste la decisión y ya no hay marcha atrás, es momento de hablar con tu pareja y hacerlo sin eufemismos, excusas o justificaciones. Sé clara y honesta, para eso ya hiciste el ejercicio de reflexión donde pusiste en una balanza lo bueno y lo no tan bueno de ambos.

Sólo ten en mente que hablar claro no es igual a ser hiriente.

Habla siempre claro, pero no seas hiriente Getty images

Procura que sea el lugar adecuado

Una vez que ya tomaste la decisión definitiva, asegúrate de propiciar la conversación en un lugar seguro y cómodo para ambos donde puedan hablar tranquilamente y sin presiones. Aunque es un momento íntimo habrá muchas emociones de por medio y es muy probable que en algún momento levanten la voz. No se trata de sentirse exhibidos, sino cómodos y seguros.

Sé honesta y empática, pero determinante

Habla claro desde el principio, pero hazlo con tacto. La claridad no es crueldad, comienza a hablar de lo que tú sientes y no de lo que la otra persona te hizo, ya que eso puede cambiar dramáticamente el rumbo de la conversación.

Tampoco se trata de que tú te culpabilices para terminar rápido, se trata de que ambas partes tengan un cierre sano y aclaren todas sus dudas.

Si ya tomaste la decisión definitiva mantente firme en eso y no caigas en chantajes o manipulaciones, ten en mente en todo momento que estás buscando tu bienestar y tu felicidad, aunque ya no sea con esa persona que tienes enfrente.

Sé honesta y empática, pero determinante Getty images

Escucha y agradece

Una vez que ya soltaste la bomba, seguramente tu pareja tendrá mucho qué decirte. Prepárate para escuchar y mantén la calma, tú ya tuviste tiempo para reflexionar y asimilar tu decisión días antes, para la otra persona es una sorpresa y está experimentando muchas emociones a la vez por lo que es muy probable que su reacción sea explosiva.

Mantén la calma y propón que sea un espacio de respeto, de otro modo no hay condiciones para hablar y terminar sanamente.

No dejes finales abiertos

Por salud mental y emocional de ambos sé clara con tu decisión definitiva y no dejes abierta la puerta a las posibilidades de regresar o reconciliarse románticamente. Dale las gracias por el tiempo y los momentos, pero hazle saber que ya no te sientes feliz a su lado y quieres pasar tiempo a solas.

No dejes finales abiertos, sé clara con tu decisión Getty images

Tómense un tiempo antes de ser amigos

Proponer de inmediato que aunque ya no son pareja pueden ser amigos es dejar abierta la puerta y eso no va a terminar bien. De hecho, es importante que evites durante un tiempo considerable el frecuentar los lugares donde sabes que pueden coincidir ya que eso no es sano para ninguna de las dos partes.

Todos y todas hemos experimentado una ruptura amorosa o lo haremos en algún momento de nuestra vida, sin embargo, no todas las personas lo asumen sanamente ya que hay heridas de infancia o de relaciones pasadas que si no se trabajaron en terapia pueden resurgir con mayor fuerza.

Recuerda ser siempre empática, pero no condescendiente, quedarte con alguien por lástima o por miedo a hacerlo sufrir tampoco es una alternativa. Si tomaste una decisión respétala y sigue adelante.