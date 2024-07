Te contamos por qué la pastilla del día siguiente está contraindicada para el sexo masculino

La pastilla del día siguiente se ha convertido en uno de los métodos anticonceptivos más efectivos para evitar un embarazo no deseado, pues se utiliza solo en caso de emergencia para evitar la ovulación en caso de que se haya roto el preservativo, no se hayan utilizado las pastillas anticonceptivas o se haya sido víctima de agresión sexual. Estas pastillas solo funcionan antes del embarazo, no para interrumpir una gestación.

Una pregunta que se han hecho algunas mujeres es: ¿qué pasa si los hombres se toman las pastilla del día siguiente? Aquí te contamos todo al respecto...

Esto es lo que pasa si un hombre toma la pastilla del día siguiente

Las pastillas del día siguiente contienen estrógenos y progesteronona, por lo que su uso está indicado únicamente para el sexo femenino. Sin embargo, ha habido hombres que la toman pensando que sus efectos podrían inhibir la función de sus espermatozoides, evitando así que fecunden el óvulo. Esto es totalmente falso y los hombres deben evitar a toda costa tomar las pastilla del día siguiente, pues podrían experimentar malestar en general y estos efectos secundarios inmediatos:



Náuseas

Vómito

Mareos

Fatiga muscular

Cansancio

Cefaleas

Sensibilidad en los senos

Dolor en el abdomen

Esto es debido a que este método anticonceptivo contiene estrógeno, una hormona femenina que trabaja en el desarrollo del aparato genital femenino para la ovulación y la fecundación.