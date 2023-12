Estas son las 6 posiciones sexuales que más empoderan a la mujer

Pon a prueba estas 6 posiciones sexuales durante tus encuentros íntimas; te sentiras poderosa y segura de ti misma

Llega un momento en la vida en el que las mujeres no solo queremos experimentar el sexo, sino sentirnos empoderadas, sexys y libres al hacerlo.

Para que esto sea posible, es necesario saber cuáles son las posiciones ideales para nosotros y continuar con la “prueba y error” hasta que estemos 100% satisfechas con la experiencia y cumplamos nuestros logros, ya sea alcanzar el orgasmo o sentirte dominante.

¿Cuáles son las posiciones que más empoderan a las mujeres? A continuación te presentamos diversas opciones.

Estas son las posiciones sexuales que más empoderan a la mujer

Posición de cowgirl

Aunque “ponerte encima” puede parecer muy básico, sin duda es la posición que más te brinda empoderamiento, ya que podrás controlar la penetración, la velocidad, los ángulos y podrás concentrarte en su propio placer.

Posición de cowgirl invertida

En esta posición, la mujer está de espaldas al hombre mientras se encuentra encima. Esto le brindará a la mujer control sobre la profundidad y el ángulo de la penetración.



Queening

Esta posición de sexo oral sin duda te hará sentir como una reina en la cama. Lo que hay que hacer es ponerte encima de la cara de tu pareja (ya sea de frente o de espaldas) y dejar que la persona te estimule con la lengua y los dedos mientras que tú te mueves con las rodillas. Como diría Gigi Engle, educadora sexual y autora de All The F*cking Mistakes: A guide to sex, love, and life, con el queening sin duda te sentirás servida y adorada.

La amazona

Para esta posición se requiere una silla y mucho esfuerzo en abdomen y piernas. Esta consiste en que la mujer se ponga encima del hombre y que sus piernas toquen el suelo, es entonces cuando podrá controlar el paso y la penetración al sentirse sexy y empoderada.



El tigre agazapado

Para llevar a cabo este acto, el hombre se tendrá que acostar boca arriba en el borde de la cama y la mujer tendrá que subirse encima, de espaldas y en cuclillas Se deberán realizar movimientos para arriba y para abajo para estimular los dos miembros. Con esta posición la mujer es capaz de controlar el ritmo y profundidad de la penetración.

Lotus

Esta consiste en que ambas personas se sientan cara a cara con las piernas cruzadas y los brazos alrededor del cuerpo del otro. Al ir encima, la mujer podrá controlar la penetración y el ángulo para poder llegar al orgasmo.