¿Es normal que después de cierto tiempo en pareja el sexo se vuelva aburrido?

Al principio de una relación, el sexo puede sentirse emocionante, espontáneo e intenso. Pero con el tiempo, es común que la chispa se apague un poco, y muchas parejas empiezan a preguntarse si esto significa que algo está mal. La respuesta corta, es no. La disminución del deseo no es sinónimo de falta de amor o atracción, sino un reflejo natural de la evolución de la relación.

Cuando la famosa fase de “luna de miel” termina, el cerebro deja de producir los mismos niveles de dopamina y adrenalina que al inicio, lo que puede hacer que la intensidad del deseo cambie. Según un estudio de The Journal of Sex Research, el deseo sexual tiende a disminuir entre el primer y tercer año de relación, especialmente en las mujeres. Pero esto no es sinónimo de que la atracción se haya ido, sino que la relación ha pasado a una etapa menos pasional, donde la seguridad y la conexión emocional toman protagonismo.

Ahora bien, en caso de que te encante esta etapa estable, pero sigues queriendo esa pasión a full en el sexo, una del as mejores soluciones es romper la rutina. No necesitas hacer cambios drásticos, pero probar cosas nuevas, hablar de deseos o fantasías, y crear anticipación son grandes herramientas para avivar esa chispa.

Al final del día, el deseo cambia con el tiempo, pero eso no significa que el sexo deba volverse aburrido. Lo importante es reconocer que la pasión necesita ser alimentada con intención, comunicación y creatividad. Con pequeños cambios y una mentalidad abierta, es posible recuperar la emoción y disfrutar del sexo en pareja de una manera más profunda y placentera.