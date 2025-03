¿Cómo sé si soy bisexual o solo es curiosidad?

Si alguna vez te has sentido atraída por otra chica, es completamente normal que te preguntes: ¿soy bisexual o solo estoy explorando? La sexualidad no es algo que se pueda encasillar con exactitud y a veces, toma tiempo entender lo que realmente sentimos. Pero tranquila, cuestionarse es parte del proceso y no hay una respuesta inmediata o universal.

Pero antes de resolver la duda inicial, recordemos que la bisexualidad se define como la atracción emocional, romántica o sexual hacia más de un género. Y no, no significa que te tengan que gustar hombres y mujeres en la misma medida, ni que debas haber tenido experiencias con ambos para identificarte como tal. De hecho, la American Psychological Association (APA) explica que la orientación sexual es un espectro y que cada persona la vive de manera única.

Ahora bien, sentir atracción por más de un género en diferentes niveles, podrías ser bisexual, pero solo tú puedes definir tu identidad. ¿Cómo saber si es algo más que curiosidad? Una pista importante es que la atracción no sea momentánea o circunstancial. Tal vez siempre has notado que ciertas mujeres te parecen atractivas o te has sentido emocionalmente conectada con alguien de tu mismo género de una forma que va más allá de la amistad.

Imaginarte en una relación, besando o teniendo intimidad con alguien de tu mismo género también puede ayudarte a tener un poco más de claridad. Si la idea te emociona y no solo te parece algo interesante por moda o presión social, es posible que tu orientación sea más que una simple curiosidad.

Pero si aún tienes dudas,es completamente válido. No tienes que etiquetarte de inmediato ni demostrar nada a nadie. La exploración es parte del autoconocimiento, y no hay prisa para definir lo que sientes. Algunas formas de entenderlo mejor pueden ser reflexionar sin presionarte, leer experiencias de otras personas o hablar con alguien de confianza.