¿Es normal no sentir atracción sexual?

¿Alguna vez te has preguntado por qué no sientes atracción sexual hacia otras personas? Si es así, tranquila, no estás sola, y es algo más común de lo que podrías imaginar. Aquí te contamos más de qué va.

Primero lo primero, la atracción sexual es ese deseo de conectar físicamente con alguien, pero no todas las personas lo experimentan de la misma manera, o incluso en absoluto. Esto podría ser asexualidad, una orientación sexual en la que valga la redundancia, no sienten atracción sexual, pero eso no significa que no puedan disfrutar de relaciones románticas o emocionales. Simplemente, viven la intimidad desde una perspectiva diferente.

Sin embargo, la asexualidad no es la única razón por la que podrías no sentir atracción sexual. Factores temporales como el estrés, la fatiga o incluso cambios hormonales pueden disminuir ese deseo. También experiencias pasadas, como relaciones tóxicas o eventos traumáticos, pueden influir. En algunos casos, simplemente priorizamos otras áreas de nuestra vida sobre la sexualidad, y eso también está bien.

Es importante recalcar, que no sentir atracción sexual no significa que algo esté mal contigo. Es solo una parte de quién eres, y lo importante es aceptarte y conocerte mejor. Hablarlo con tu pareja o con alguien de confianza también puede ayudarte a evitar malentendidos y fortalecer tus relaciones. Al final del día, recuerda que no hay una forma “correcta” de vivir tu sexualidad.