Deja que las cosas fluyan y evita cometer estos errores cuando estás comenzando a salir con alguien que te gusta

Cuando nos sentimos atraídos físicamente hacia alguien y comenzamos a experimentar el proceso del enamoramiento, ponemos tanto empeño en querer agradarle a esa persona que terminamos arruinando nuestra autenticidad y la química natural que puede surgir con ella. Es por eso que algunos romances terminan antes de lo esperado, pues no dejamos que las cosas fluyan y las forzamos con acciones que terminan arruinándolo todo. ¿Cuáles son esos errores básicos que cometemos cuando alguien nos gusta? Toma nota...

Errores que cometemos cuando alguien nos gusta

Tratar de impresionar

Hablas demasiado sobre ti. No está mal dar a conocer algunos datos curiosos sobre tu vida, pero en el afán por querer gustarle a una persona podemos caer en el egocentrismo. Evita interrumpir conversaciones para contar tus propias anécdotas, hay tiempo para todo y esa persona apreciará sentirse escuchada también.

Idealizar a esa persona

Cuando alguien nos empieza a gustar siempre tenemos altas expectativas porque no conocemos sus defectos y únicamente priorizamos sus cualidades. Idealizar a alguien consiste en considerarlo un modelo de perfección, lo que eventualmente puede generar una gran decepción. Déjate llevar, permítete conocer cada faceta de esa persona y deja de exagerar sus virtudes.



No ser igual en persona que por mensajes

Algunas personas fingen ser de una forma que en realidad no son cuando se trata de redes sociales y mensajes de texto, y entonces cuando llega la hora de ver en vivo a ese alguien especial todo se desmorona porque tu personalidad no concuerda con la que das a conocer en el mundo virtual. Sé tú misma desde un inicio y no temas ser auténtica. Eres única y esa es tu magia.

Errores que cometemos cuando alguien nos gusta Foto: Getty images

No controlar los nervios

Los nervios son traicioneros y pueden llevar a una persona a comportarse erráticamente. Quizá te hagan decir o hacer cosas que en realidad no sientes o quieres, por lo que es fundamental que trataes de controlarte. Puedes intentar con una meditación previa, o bien, practicando ejercicios de respiración.



Hablas sobre el futuro demasiado pronto

Te gusta tanto esa persona que no vives el presente y comienzas a llevar las cosas muy a prisa. Te agrada la idea de consolidar un proyecto de vida con ese alguien especial y das por hecho que él o ella también quiere lo mismo. No te adelantes ni presiones las cosas, deja que todo fluya con naturalidad.