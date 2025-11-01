¿En realidad sirve la terapia de pareja? Lo que la psicología dice sobre salvar una relación

Durante años, la terapia de pareja ha tenido una reputación ambigua, mientras para algunas parejas es el último recurso antes de la ruptura; para otras es una herramienta de crecimiento y madurez emocional. Pero más allá de los clichés románticos, la pregunta es legítima: ¿funciona realmente? La respuesta, según la psicología contemporánea, es que sí… pero no siempre en la forma en la que esperamos.

La terapia no está diseñada para arreglar a nadie ni para hacer que todo vuelva a ser como antes. Su verdadero propósito es ayudar a entender lo que está pasando entre dos personas: las dinámicas que repiten, las heridas que arrastran y los patrones de comunicación que bloquean la conexión. En ese sentido, funciona tanto si la pareja sigue junta como si decide separarse desde un lugar más consciente y menos doloroso.

Cuando funciona, y por qué

Los estudios más recientes en psicología de las relaciones apuntan a un factor común en las parejas que mejoran con terapia, la disposición de ambos a cambiar. No se trata de quién tiene razón, sino de quién está dispuesto a escuchar, soltar el orgullo y aprender nuevas formas de relacionarse. La terapia de pareja ofrece un espacio neutral donde se pueden abordar temas que, en casa, suelen terminar en discusiones o silencios. La comunicación se vuelve más clara, el conflicto más manejable y el vínculo más empático.

La disposición es un elemento fundamental para la terapia de pareja Getty images

Cuando no lo hace

La terapia de pareja pierde eficacia cuando uno de los dos asiste solo para cumplir, o cuando el objetivo no es sanar, sino ganar. Si no hay honestidad, ni deseo real de entender al otro, ningún terapeuta puede generar el cambio. También puede fallar si se llega demasiado tarde, cuando la indiferencia ya reemplazó al amor.

Lo que sí cambia

Más allá de resultados visibles, la terapia de pareja suele modificar algo fundamental, la manera de ver el amor. Aprendes que no basta con querer, sino con cuidar. Que el amor sano requiere límites, respeto y voluntad de reparación. Que hablar de lo que duele no destruye el vínculo, lo fortalece.

Entonces, ¿sirve la terapia de pareja? Sí, pero no como una varita mágica, sino como un espejo. Uno que te muestra lo que hay entre los dos —lo bueno, lo difícil y lo que merece una segunda oportunidad—, para decidir con claridad si ese amor puede transformarse o si ha llegado el momento de soltarlo sin miedo.