¿En qué etapa de la relación hay más y mejor intimidad, según la psicología?

La mayoría de las parejas asocian los primeros meses de una relación con el momento más intenso y apasionado. Todo es nuevo, la atracción se desborda y la curiosidad mantiene encendida la chispa. Sin embargo, diversos estudios psicológicos y sexológicos coinciden en que la mejor etapa de la intimidad no ocurre al inicio, sino cuando la relación atraviesa una fase más estable, donde la confianza y el deseo encuentran su punto de equilibrio.

La ilusión del principio: química y novedad

Durante los primeros seis meses —la llamada “fase de luna de miel”— el cerebro libera grandes dosis de dopamina y noradrenalina, sustancias asociadas con la euforia y la atracción. Esta combinación genera una sensación de deseo constante, pero también de idealización. Se conoce como intimidad química, una etapa emocionante pero todavía superficial, porque el vínculo emocional apenas comienza a construirse.

El punto medio: conocimiento y compatibilidad

A medida que pasa el tiempo, las parejas comienzan a conocerse en profundidad. Aparecen las rutinas, los desacuerdos y las primeras decisiones reales sobre el futuro. Es en esta etapa —entre el primer y el tercer año— cuando la intimidad puede alcanzar su nivel más alto si existe comunicación abierta, confianza y un deseo que se renueva en lugar de extinguirse. Aquí, el sexo deja de ser impulsivo y se vuelve más consciente, más conectado.

Contrario a lo que se piensa, la plenitud sexual en una pareja NO ocurre al inicio de su relación FreepikPexels

Los psicólogos llaman a este punto la etapa de intimidad madura: cuando el placer no depende solo del cuerpo, sino del entendimiento mutuo, del respeto y de la seguridad emocional. En palabras simples, cuando te sientes libre de mostrarte tal cual eres.

El largo plazo: deseo que evoluciona

Contrario a lo que muchos creen, el deseo no desaparece con el tiempo; cambia de forma. En las relaciones consolidadas, la intimidad se construye con pequeños gestos, con la complicidad que solo dan los años. El cuerpo se adapta, las necesidades se transforman y el placer se redefine desde el afecto y la admiración.

La mejor etapa de la intimidad llega cuando el amor deja de ser una promesa para convertirse en un espacio de confianza y autenticidad. No se trata de cuántas veces sucede, sino de cómo ambos se eligen incluso después de conocer sus imperfecciones. Esa, según la psicología, es la verdadera forma de intimidad duradera.