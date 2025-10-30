Suscríbete
Amor y Sexo

¿En qué etapa de la relación hay más y mejor intimidad, según la psicología?

La pasión inicial no siempre es la más intensa. Te contamos qué etapa de la relación suele tener la conexión sexual y emocional más profunda, según los expertos.

October 30, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-vera-arsic-304265-984923.jpg

¿En qué etapa de la relación hay más y mejor intimidad, según la psicología?

Pexels

La mayoría de las parejas asocian los primeros meses de una relación con el momento más intenso y apasionado. Todo es nuevo, la atracción se desborda y la curiosidad mantiene encendida la chispa. Sin embargo, diversos estudios psicológicos y sexológicos coinciden en que la mejor etapa de la intimidad no ocurre al inicio, sino cuando la relación atraviesa una fase más estable, donde la confianza y el deseo encuentran su punto de equilibrio.

La ilusión del principio: química y novedad

Durante los primeros seis meses —la llamada “fase de luna de miel”— el cerebro libera grandes dosis de dopamina y noradrenalina, sustancias asociadas con la euforia y la atracción. Esta combinación genera una sensación de deseo constante, pero también de idealización. Se conoce como intimidad química, una etapa emocionante pero todavía superficial, porque el vínculo emocional apenas comienza a construirse.

El punto medio: conocimiento y compatibilidad

A medida que pasa el tiempo, las parejas comienzan a conocerse en profundidad. Aparecen las rutinas, los desacuerdos y las primeras decisiones reales sobre el futuro. Es en esta etapa —entre el primer y el tercer año— cuando la intimidad puede alcanzar su nivel más alto si existe comunicación abierta, confianza y un deseo que se renueva en lugar de extinguirse. Aquí, el sexo deja de ser impulsivo y se vuelve más consciente, más conectado.

pareja-señales-de-compromiso.jpg

Contrario a lo que se piensa, la plenitud sexual en una pareja NO ocurre al inicio de su relación

FreepikPexels

Los psicólogos llaman a este punto la etapa de intimidad madura: cuando el placer no depende solo del cuerpo, sino del entendimiento mutuo, del respeto y de la seguridad emocional. En palabras simples, cuando te sientes libre de mostrarte tal cual eres.

El largo plazo: deseo que evoluciona

Contrario a lo que muchos creen, el deseo no desaparece con el tiempo; cambia de forma. En las relaciones consolidadas, la intimidad se construye con pequeños gestos, con la complicidad que solo dan los años. El cuerpo se adapta, las necesidades se transforman y el placer se redefine desde el afecto y la admiración.

La mejor etapa de la intimidad llega cuando el amor deja de ser una promesa para convertirse en un espacio de confianza y autenticidad. No se trata de cuántas veces sucede, sino de cómo ambos se eligen incluso después de conocer sus imperfecciones. Esa, según la psicología, es la verdadera forma de intimidad duradera.

amor verdadero Intimidad parejas exitosas
Eurídice Aiymet Garavito García
Te sugerimos
17 cosas ardientes del sexo que los hombres *AMAN* en el dormitorio
Cosmopolitan
17 cosas ardientes de la intimidad que los hombres *AMAN* en el dormitorio
March 18, 2021
 · 
Cosmopolitan
Mitos que existen sobre la masturbación femenina
Amor y Sexo
Esto es lo que pasa en tu cuerpo cuando dejas de masturbarte por mucho tiempo
November 17, 2024
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
tips-para-mejorar-la-posicion-de-perrito.jpg
Amor y Sexo
4 Tips para mejorar la posición de perrito
November 17, 2023
 · 
Gabriela Velasco Ceja
¿El sexo es mejor entre parejas tóxicas? Esto dicen los especialistas
Amor y Sexo
Señales de que tu pareja está pensando en alguien más (y cómo detectarlo sin obsesionarte)
October 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García