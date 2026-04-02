El poder del outercourse: el juego de estimulación intensa y placer sin penetración

Una de las prácticas sexuales que está ganando cada vez mayor popularidad, es el outercourse, una practica alternativa al sexo tradicional que te permite conocer mejor tu cuerpo y el de tu pareja, sin tener que llegar a la penetración.

El outercourse se centra en el juego de la estimulación física y sensorial entre parejas, fomentando intimidad, placer y descubrimiento mutuo, y aunque no haya penetración, es posible tener orgasmos intensos y muy placenteros.

Te podría interesar: ¿Por qué algunas parejas se parecen tanto físicamente? La ciencia tiene la respuesta a este curioso fenómeno

¿Qué es el outercourse y cuáles son sus beneficios?

El outercourse se refiere a cualquier forma de sexo sin penetración, y a diferencia de las caricias que preparan para el sexo, estas actividades pueden considerarse actos sexuales completos por sí mismas, convirtiéndose en el “evento principal” del placer, según la terapeuta sexual Rachel Needle.

La experta destaca que el outercourse puede incluir caricias, masajes eróticos, estimulación oral, juegos de roles, uso de juguetes y cualquier práctica que aumente la excitación sin necesidad de penetrar.

Esta forma de intimidad ofrece beneficios claros: reduce riesgos de embarazo y de infecciones de transmisión sexual, al tiempo que permite a las parejas concentrarse en la conexión emocional y en explorar nuevas sensaciones corporales.

“Al enfocarse en el placer sin penetración, las personas aprenden a escuchar su cuerpo y a reconocer qué les excita realmente”, explica la sexóloga María López.

¿Qué es el outercourse y cuáles son sus beneficios? Getty Images

Cómo practicar el utercourse para conseguir orgasmos más intensos y placenteros

Para explorar el sexo sin penetración, es importante comunicarlo claramente a tu pareja fuera del momento sexual, Rachel Needle sugiere empezar con un cumplido, expresar tu deseo de dedicar más tiempo a actividades como besos, caricias o sexo oral, y luego preguntar qué le gustaría a tu pareja también. Experimenta con:

Caricias y masajes eróticos en zonas erógenas.

Besos apasionados en cuello, pecho y otras zonas sensibles.

Estimulación oral y manual, variando ritmo y presión.

Uso de aceites o lubricantes para aumentar la sensibilidad.

Incorpora juguetes, disfraces, juegos de rol o nuevas posiciones que pueden elevar la excitación, la novedad estimula el cerebro e intensifica el placer.