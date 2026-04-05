El mito de la amistad entre hombre y mujer heterosexuales.

A ver, bestie, abramos este debate. Todas tenemos ese “mejor amigo” con el que juramos que no pasa nada, pero ¿realmente el cerebro humano está configurado para ignorar la química? La ciencia tiene una opinión bastante cruda sobre este tema y hoy vamos a analizar si esa amistad es un vínculo sagrado o simplemente una sala de espera para el romance. Prepárate para cuestionar ese “es como mi hermano” que tanto repites.

La asimetría de la atracción. Un estudio de la Universidad de Wisconsin reveló que, en las amistades de sexos opuestos, los hombres suelen sentir mucha más atracción por sus amigas que viceversa, y suelen sobreestimar el interés de ellas. El “vacío frío” vs. lo real. Las amistades a veces navegan en un “mundo artificial” de negación hasta que la realidad, o un beso, disuelve la escena. La química es real. En las interacciones humanas, es necesaria la autenticidad y humanidad; algo que realmente se “sienta como algo”, y eso es lo que a menudo complica las amistades platónicas. Beneficios evolutivos. La psicología evolucionista sugiere que estas amistades permitían a nuestros ancestros obtener protección o acceso a recursos sin necesidad de un vínculo reproductivo inmediato, pero el instinto siempre está ahí.

Todas tenemos ese “mejor amigo” con el que juramos que no pasa nada, pero ¿realmente el cerebro humano está configurado para ignorar la química? Getty images

Cosmo Tip

Si hay tensión, hay información. No ignores la vibra; si ambos son solteros y la química es real, podrías estar perdiéndote de la mejor relación de tu vida por miedo a perder un título. No te escondas en el vacío de lo no dicho; sé 100% real con tus sentimientos antes de que el tiempo decida por ti.