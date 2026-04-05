Suscríbete
Síguenos en:
Amor y Sexo

El mito de la amistad entre hombre y mujer heterosexuales

¿Realmente existe la amistad platónica pura? Analizamos los estudios de atracción y por qué la línea entre amigos y amantes es más delgada de lo que crees.

Abril 04, 2026 • 
Scarlet Valencia
mejores amigos felices / pareja riendo y brincando

El mito de la amistad entre hombre y mujer heterosexuales.

Getty Images

A ver, bestie, abramos este debate. Todas tenemos ese “mejor amigo” con el que juramos que no pasa nada, pero ¿realmente el cerebro humano está configurado para ignorar la química? La ciencia tiene una opinión bastante cruda sobre este tema y hoy vamos a analizar si esa amistad es un vínculo sagrado o simplemente una sala de espera para el romance. Prepárate para cuestionar ese “es como mi hermano” que tanto repites.

  1. La asimetría de la atracción. Un estudio de la Universidad de Wisconsin reveló que, en las amistades de sexos opuestos, los hombres suelen sentir mucha más atracción por sus amigas que viceversa, y suelen sobreestimar el interés de ellas.
  2. El “vacío frío” vs. lo real. Las amistades a veces navegan en un “mundo artificial” de negación hasta que la realidad, o un beso, disuelve la escena.
  3. La química es real. En las interacciones humanas, es necesaria la autenticidad y humanidad; algo que realmente se “sienta como algo”, y eso es lo que a menudo complica las amistades platónicas.
  4. Beneficios evolutivos. La psicología evolucionista sugiere que estas amistades permitían a nuestros ancestros obtener protección o acceso a recursos sin necesidad de un vínculo reproductivo inmediato, pero el instinto siempre está ahí.
mejor amigo .jpg

Todas tenemos ese “mejor amigo” con el que juramos que no pasa nada, pero ¿realmente el cerebro humano está configurado para ignorar la química?

Getty images

Cosmo Tip

Si hay tensión, hay información. No ignores la vibra; si ambos son solteros y la química es real, podrías estar perdiéndote de la mejor relación de tu vida por miedo a perder un título. No te escondas en el vacío de lo no dicho; sé 100% real con tus sentimientos antes de que el tiempo decida por ti.

Te puede interesar...
¿Por qué casarte con tu mejor amigo es la clave de la felicidad?
Amor y Sexo
¿Casarte con tu mejor amigo es la clave de la felicidad? Esto dice la psicología
Abril 04, 2026
 · 
Melisa Velázquez
5 Mitos del pensamiento masculino sobre del amor
Amor y Sexo
5 Mitos del pensamiento masculino sobre del amor
Febrero 08, 2016
 · 
Cosmopolitan
Curiosidades del sexo
Amor y Sexo
¿Te hace el amor o sólo es sexo? 4 Cosas que hace un hombre enamorado en la cama
Abril 25, 2023
 · 
Gabriela Velasco Ceja
a-que-edad-conoceras-al-amor-de-tu-vida.jpg
Amor y Sexo
¿A qué edad conocerás al amor de tu vida? Un estudio lo revela
Noviembre 12, 2018
 · 
Cosmopolitan

amigos como encontrar el amor mito o realidad
Scarlet Valencia
Te sugerimos
duchas anales
Amor y Sexo
¿Qué significa que un hombre te pida anal?
Abril 02, 2026
 · 
Scarlet Valencia
como-lograr-que-los-hombres-giman-durante-el-sexo.jpg
Amor y Sexo
La fórmula secreta para hacer gemir a un hombre durante el sexo
Febrero 10, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
Las señalas durante un encuentro íntimo de que un hombre se desenamoro de ti
Amor y Sexo
Las señalas durante un encuentro íntimo de que un hombre se desenamoro de ti
Febrero 10, 2025
 · 
María Dávalos
3 cosas que enloquecen a los hombres en la cama y les da pena admitir
Amor y Sexo
3 cosas que enloquecen a los hombres en la cama y les da pena admitir
Diciembre 16, 2024
 · 
María Dávalos