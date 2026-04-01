¿El Kamasutra realmente mejora los encuentros íntimos?

Seguro cuando escuchas “Kamasutra” te imaginas posiciones que requieren un doctorado en yoga y elasticidad. Pero te tengo una noticia: el Kamasutra original es mucho más sobre el arte de vivir y conectar que sobre hacer malabares en la cama. Si sientes que tu vida sexual se volvió una rutina de “llegar y terminar”, este libro milenario tiene las respuestas que ni tu mejor amiga sabe. Vamos a desmitificar este clásico para que lo uses a tu favor y dejes a tu pareja preguntándose de dónde sacaste tanta magia.

Más que sexo, es conexión. El texto original, atribuido a Vatsyayana, dedica gran parte de sus páginas a la cortesía, el flirteo y la higiene emocional. La sexóloga Dr. Ruth Westheimer coincide en que el juego previo mental es el 90% del éxito.

El texto original, atribuido a Vatsyayana, dedica gran parte de sus páginas a la cortesía, el flirteo y la higiene emocional. La sexóloga Dr. Ruth Westheimer coincide en que el juego previo mental es el 90% del éxito. Variedad contra la monotonía. La ciencia del cerebro, o sea la neuroplasticidad, nos dice que la novedad dispara la dopamina. El Kamasutra ofrece variaciones sutiles en ángulos y ritmos que mantienen al cerebro en estado de alerta y placer.

La ciencia del cerebro, o sea la neuroplasticidad, nos dice que la novedad dispara la dopamina. El Kamasutra ofrece variaciones sutiles en ángulos y ritmos que mantienen al cerebro en estado de alerta y placer. El poder de la intencionalidad. Enseña que el placer es un deber mutuo. No se trata de “cumplir”, sino de explorar el cuerpo del otro como un templo sagrado, algo que la psicología moderna llama “Mindful Sex”.

Enseña que el placer es un deber mutuo. No se trata de “cumplir”, sino de explorar el cuerpo del otro como un templo sagrado, algo que la psicología moderna llama “Mindful Sex”. Técnicas de respiración sincronizada. Uno de los secretos del texto es la respiración. Sincronizar el aliento con tu pareja intensifica el orgasmo y prolonga el encuentro, según estudios de tantra moderno.

Más que sexo, es conexión. Getty Images

Cosmo Tip

No intentes las posiciones difíciles desde el día uno. Empieza por las que se enfocan en el contacto visual y las caricias lentas; ahí es donde ocurre la verdadera magia. El sexo es el lenguaje más íntimo que existe, asegúrate de hablarlo con fluidez. No tengas miedo de experimentar, porque tu curiosidad es el camino más corto hacia tu placer más salvaje.