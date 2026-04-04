El “glow up” tras la ruptura: por qué las mujeres se ven más atractivas al terminar

Tras una ruptura, aunque todo parezca desmoronarse, muchas mujeres experimentan un “glow up”: una transformación que surge después del duelo, pero no es casualidad, este cambio tiene explicaciones desde la ciencia, la psicología y la biología.

Así, el “glow up” tras una ruptura no es solo una transformación física, se trata del reflejo de una mujer que se redescubre, se prioriza y reconstruye su bienestar, luego de haber compartido una vida en común.

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¿Por qué las mujeres tienen un glow up y se ponen más guapas tras la ruptura?

El estrés emocional tras una ruptura eleva el cortisol, lo que afecta el equilibrio hormonal, este aumento inhibe la producción de estradiol, reduciendo el resplandor natural y haciendo que la piel y la mirada se vean más apagadas.

Sin embargo, cuando el estrés emocional disminuye tras la ruptura, baja el cortisol y el cuerpo recupera su equilibrio hormonal, y esto permite que el estradiol aumente, ayudando a estabilizar las emociones y a recuperar el brillo físico, lo que explica el “glow up” que muchas mujeres experimentan después.

A esto se suma el llamado “efecto reinicio”, pues tras una ruptura, muchas mujeres canalizan la energía emocional en el autocuidado: ejercicio, alimentación saludable, descanso y proyectos personales.

Este enfoque en el bienestar genera mejoras visibles, pero también una transformación interna que consiste en la seguridad en sí mismas, la independencia y la claridad emocional que se reflejan en la forma de caminar, hablar y relacionarse con los demás.

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¿Qué hacer para conseguir un glow up tras la ruptura?

Para conseguir un glow up tras una ruptura, no se trata solo de cambiar la apariencia, sino de reconstruirte desde dentro hacia fuera. Aquí tienes pasos efectivos para lograrlo: