¿Quieres ser inolvidable en el sexo oral? Te decimos un truco que debes tomar en cuenta durante el acto

Pareciera que el sexo oral es muy sencillo de llevar a cabo, pues se trata de estimular la zona genital con la boca y con la lengua, ¿qué ciencia puede haber en eso? La realidad es que llevar a una persona al orgasmo mediante la práctica oral no es tan fácil como parece y se deben tomar en cuenta algunos detalles para hacer de este acto algo inolvidable. Y es que hay un factor que pocas personas toman en cuenta y que es esencial para hacer un buen sexo oral.

El error más grande que cometemos durante el sexo oral

Es verdad que al practicar sexo oral toda la atención se enfoca en el uso de la lengua, los labios e incluso los dientes, sin embargo, un error que cometen la mayoría de las personas que recurren a esta práctica sexual es no involucrar las manos para complementar la estimulación genital. Los expertos señalan que el sexo oral no se limita a la boca y recomiendan involucrar también el tacto.

“La estimulación manual es un gran complemento al sexo oral y amplifica el placer exponencialmente”, revela Ian Kerner, Ph.D., autor de She Comes First y Passionista, según Women’s Health.

“Sí, se llama “sexo oral”, pero eso no significa que tengas que usar solo la lengua. Puedes succionar (suavemente) el clítoris o los labios. O, después de calentarla bien con tu cara, introduce un dedo allí y haz un movimiento de “ven aquí” con el dedo. ¿Escuchas ese grito? Ese es su punto G al que estás tocando”, dijo Sam Murray, trabajador de una tienda d juguetes sexuales, para Quora.

Prestándole atención a este detalle, lograrás que tu pareja sexual alcance un orgasmo más placentero e intenso durante la estimulación oral.