El arte de ligar en línea

Texto por:Mariana Mijares

Ya sea que busques el amor, una amistad o solo ampliar tu círculo social, las apps de citas pueden ser una gran herramienta si las usas con claridad, seguridad y autenticidad. Fernanda Zárate, experta en relaciones en Bumble, nos comparte estrategias clave para destacar. ¡Atrévete a dar el primer paso!

1. Muestra interés genuino y personalizado

Evita interacciones genéricas, como “Hola, ¿cómo estás?”, o “¿A qué te dedicas?”, y busca detalles en el perfil de la otra persona para iniciar conversaciones más personalizadas. Si tiene la foto de un viaje, indaga sobre la experiencia en lugar de preguntas típicas.

2. Usa herramientas interactivas

Bumble permite enviar audios, videos y memes. Aprovecha estas funciones para hacer la conversación mucho más dinámica y divertida.

3. Seguridad ante todo

No te apresures a salir de la app. Mantén la conversación en la plataforma hasta que te sientas cómoda y asegúrate de que la otra persona tiene intenciones claras y respetuosas. “Hay varias herramientas de seguridad en Bumble. Entre ellas, una que no permite que mandemos fotos íntimas, por el cuidado que tenemos”, explica Fernanda.

4. Define lo que buscas

Antes de lanzarte a la conquista digital, ten claro si buscas una relación seria o algo casual. “Cuando no sabemos qué queremos, podemos sentir que nada nos llena”, remarca la experta en relaciones.

5. Encuentra el equilibrio

Observa si, además de atracción física, la conversación fluye, tienen cosas en común y un potencial interés para una conexión duradera. “Para que una relación prospere, debe haber atracción erótica, emocional e intelectual”, subraya Fernanda.

6. No es personal

“Si alguien no responde, puede haber muchas razones. No sabemos el contexto de su vida, si vive apurada o si no entra con frecuencia a la aplicación. Si ya te genera estrés, sigue adelante y continúa explorando para generar otras conexiones”, recomienda Fernanda.

7. Disfruta el proceso

Ligar en línea no tiene por qué ser estresante. Más allá de encontrar pareja, es una buena oportunidad para conocer gente interesante, divertirte y explorar nuevas conexiones